Саботаж, робота на кремль і навіть державна зрада - експерти про рішення суду, яким були заблоковані тендери на харчування для ЗСУ

Це діяльність на користь росії, саботаж, у цьому навіть можуть вбачатися ознаки державної зради. Саме так опитані УНН експерти прокоментували рішення колегії Шостого апеляційного адміністративного суду, яким частково був задоволений позов фірми "Трейд Граніт Інвест", після чого "Державний оператор тилу" був змушений скасувати 11 закупівель продуктів харчування для ЗСУ.

Зокрема, військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що рішенням та суддями, які ухвалили, має зацікавитися СБУ.

"Складається враження, що це якась робота на користь рф. Таким чином, фактично, росія, використовуючи шпарини в українському законодавстві, намагається блокувати матеріально-технічні закупівлі МОУ. Має бути негайна реакція з боку правоохоронних органів, у першу чергу СБУ, щодо перевірки подібного характеру рішень. Це не перший випадок, коли скасовуються або блокуються тендери. І це не нормально.

Дійсно, є тенденція, що можна оскаржити ці тендери, фактично блокуючи їх виконання. І це стосується не тільки закупівель продовольства, а й інших важливих речей, які забезпечує МОУ. Ситуація парадоксальна і відверто кричуща", - зазначив Дмитро Снєгирьов.

Експерт вважає дивним рішення суду скасувати тендерну умову не допускати до торгів фірми, які вже зривали постачання продуктів харчування до української армії.

І натякає, що такі дії служителів Феміди можна кваліфікувати як "державна зрада".

"Це нормальна і не дискримінаційна умова, коли ДОТ просить не допускати до тендерів тих, хто їх зривав. Якщо фірма зафіксована як недоброчинна по відношенню до державних закупівель, то для чого її взагалі допускати.

Але ми з вами маємо привертати увагу, що це кричущі випадки, і мова, фактично, про блокування постачання для потреб ЗСУ в момент широкомасштабної війни. Ці дії можна взагалі трактувати як саботаж – зрив оборонних закупівель і нанесення державі вже не матеріальних збитків, а відповідно це посягання на територіальну цілісність і суверенітет. Якщо дуже захотіти, то й на 111 (ст.111 Кримінального кодексу України "Державна зрада" - ред.) можна натягнути", - додав Дмитро Снєгирьов.

Політолог Віктор Бобиренко також вважає, що ситуація, яка виникла довкола тендерів з постачання продуктів харчування до ЗСУ, також вигідна кремлю.

"Поставка харчів продуктів харчування - це дуже важливо. І будемо відверті, якщо не скасувати, наприклад, норму про недопущення недобросовісних підприємств до участі в торгах, то це може використати кремль. Зокрема, через підставних осіб зареєструвати тут купу фірм і виходити на торги, збивати ціну, вигравати їх. Але мета буде не продати і не заробити, а зірвати поставку. Це реально може бути", - відзначив політолог.

На його думку, запобігти такому сценарію можна і треба виключно на законодавчому рівні.

"Є небезпека, що процес організації харчування в армії буде поставлено під загрозу. Якщо це не можна вирішити через суди, то треба міняти законодавство. Думаю, треба зробити це не на рівні тендерних умов, а на рівні закону – щоб суд однозначно трактував ці норми закону: дин раз зірвали поставки – заборона брати участь у нових торгах. Зокрема, прийняти закон про особливості здійснення закупівель в умовах воєнного часу.

Ми всі за те, щоб процедури зберігалися, але з іншого боку, щоб це не ставило в ступор поставки військовим. Бо ще раз кажу, що це може бути як недобросовісна конкуренція, так і це може бути ворог, мета якого не заробити, а зірвати поставки", - підсумував Віктор Бобиренко

Контекст

20 лютого колегія суддів Шостого апеляційного адміністративного суду частково задовольнила позов фірми "Трейд Граніт Інвест" та скасувала низку вимог до тендерів з постачання продуктів харчування для ЗСУ.

Згідно з рішенням суду, ДОТ тепер не має права вимагати наявності доказів проведення дезінсекційних та дератизаційних робіт на складських об'єктах у 2023 році та використання касових апаратів не менш як на 50% заявлених складів, а також не допускати до тендерів компанії, які не виконали зобов'язання по торгах, які виграли раніше.

Через це "Державний оператор тилу" був змушений скасувати 11 тендерів на загальну суму майже 11 мільярдів гривень.

Після того, як "Державний оператор тилу" оголосив перші тендери на постачання до ЗСУ продуктів харчування за новими правилами, проти нього та нової команди Міноборони розпочался "брудна" інформаційна кампанія, виконавцями у якій є псевдоексперти, які співпрацювали з державним зрадником віктором медведчуком та іншими проросійськими політиками.

З великою долею ймовірності можна говорити, що до цієї інформаційної атаки причетна і фірма "Трейд Граніт Інвест".