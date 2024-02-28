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Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Саботаж, работа на кремль и даже государственная измена - эксперты о решении суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 09:49  •  53746 просмотра

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Эксперты прокомментировали решение суда, которым были заблокированы тендеры на питание для ВСУ.

Это деятельность в пользу россии, саботаж, в этом даже могут усматриваться признаки государственной измены. Именно так опрошенные УНН эксперты прокомментировали решение коллегии Шестого апелляционного административного суда, которым частично был удовлетворен иск фирмы "Трейд Гранит Инвест", после чего "Государственный оператор тыла" был вынужден отменить 11 закупок продуктов питания для ВСУ.

В частности, военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что решением и судьями, которые приняли, должна заинтересоваться СБУ.

"Складывается впечатление, что это какая-то работа в пользу рф. Таким образом, фактически, россия, используя лазейки в украинском законодательстве, пытается блокировать материально-технические закупки МОУ. Должна быть немедленная реакция со стороны правоохранительных органов, в первую очередь СБУ, по проверке подобного характера решений. Это не первый случай, когда отменяются или блокируются тендеры. И это не нормально.

Действительно, есть тенденция, что можно обжаловать эти тендеры, фактически блокируя их выполнение. И это касается не только закупок продовольствия, но и других важных вещей, которые обеспечивает МОУ. Ситуация парадоксальная и откровенно вопиющая", - отметил Дмитрий Снегирев.

Эксперт считает странным решение суда отменить тендерное условие не допускать к торгам фирмы, которые уже срывали поставки продуктов питания в украинскую армию.

И намекает, что такие действия служителей Фемиды можно квалифицировать как "государственная измена".

"Это нормальное и не дискриминационное условие, когда ГОТ просит не допускать к тендерам тех, кто их срывал. Если фирма зафиксирована как недобросовестная по отношению к государственным закупкам, то для чего ее вообще допускать.

Но мы с вами должны привлекать внимание, что это вопиющие случаи, и речь, фактически, о блокировании поставок для нужд ВСУ в момент широкомасштабной войны. Эти действия можно вообще трактовать как саботаж - срыв оборонных закупок и нанесение государству уже не материального ущерба, а соответственно это посягательство на территориальную целостность и суверенитет. Если очень захотеть, то и на 111 (ст.111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена" - ред.) можно натянуть", - добавил Дмитрий Снегирев.

Политолог Виктор Бобыренко также считает, что ситуация, которая возникла вокруг тендеров по поставке продуктов питания в ВСУ, также выгодна кремлю.

"Поставка продуктов питания продуктов питания - это очень важно. И будем откровенны, если не отменить, например, норму о недопущении недобросовестных предприятий к участию в торгах, то это может использовать кремль. В частности, через подставных лиц зарегистрировать здесь кучу фирм и выходить на торги, сбивать цену, выигрывать их. Но цель будет не продать и не заработать, а сорвать поставку. Это реально может быть", - отметил политолог.

По его мнению, предотвратить такой сценарий можно и нужно исключительно на законодательном уровне.

"Есть опасность, что процесс организации питания в армии будет поставлен под угрозу. Если это нельзя решить через суды, то надо менять законодательство. Думаю, надо сделать это не на уровне тендерных условий, а на уровне закона - чтобы суд однозначно трактовал эти нормы закона: дин раз сорвали поставки - запрет участвовать в новых торгах. В частности, принять закон об особенностях осуществления закупок в условиях военного времени.

Мы все за то, чтобы процедуры сохранялись, но с другой стороны, чтобы это не ставило в ступор поставки военным. Потому что еще раз говорю, что это может быть как недобросовестная конкуренция, так и это может быть враг, цель которого не заработать, а сорвать поставки", - подытожил Виктор Бобыренко.

Контекст

20 февраля коллегия судей Шестого апелляционного административного суда частично удовлетворила иск фирмы "Трейд Гранит Инвест" и отменила ряд требований к тендерам по поставке продуктов питания для ВСУ.

Согласно решению суда, ГОТ теперь не имеет права требовать наличия доказательств проведения дезинсекционных и дератизационных работ на складских объектах в 2023 году и использования кассовых аппаратов не менее чем на 50% заявленных складов, а также не допускать к тендерам компании, которые не выполнили обязательства по торгам, которые выиграли ранее.

Из-за этого "Государственный оператор тыла" был вынужден отменить 11 тендеров на общую сумму почти 11 миллиардов гривен.

После того, как "Государственный оператор тыла" объявил первые тендеры на поставку в ВСУ продуктов питания по новым правилам, против него и новой команды Минобороны началась "грязная" информационная кампания, исполнителями в которой являются псевдоэксперты, которые сотрудничали с государственным предателем виктором медведчуком и другими пророссийскими политиками.

С большой долей вероятности можно говорить, что к этой информационной атаке причастна и фирма "Трейд Гранит Инвест".

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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