Варто на законодавчому рівні розширити права застосування санкцій до несумлінних постачальників – Веніславський про ситуацію із закупівлями ДОТ

Можливо варто на законодавчому рівні розширити права застосування санкцій до постачальників, які не виконують свої зобов’язання перед різними публічними замовниками. Таку думку озвучив нардеп від "Слуги народу", член комітету ВРУ з питань національної безпеки оборони та розвідки Федір Веніславський в ексклюзивному коментарі УНН.

Деталі

Подумаю над законодавчими ініціативами щодо розширенням права застосування оперативно-господарських санкцій до постачальників, які не виконали свої зобов’язання перед іншими публічними замовниками. Наразі таке право є в замовника лише стосовно тих, хто не виконав зобов’язання перед, власне, цим конкретно замовником - зазначив Веніславський.

Додав, що, на його думку, нова команда Міноборони справляється із завданням по забезпеченню ЗСУ харчуванням.

"Я був у МОУ, переговорив, подивився документацію. Резюме таке – певний час були певні складнощі, але на даний момент ризиків якихось, критичних, які б поставили під загрозу забезпечення харчування військовослужбовців я не бачу однозначно. Контракти підписуються, все робиться достатньо швидко. Тому я не бачу на даний момент загроз, аби ми це питання піднімали на більш високий рівень", - підсумував нардеп.

Тим часом ДП "Державний оператор тилу" повідомило про новий судовий позов щодо оскарження тендерних вимог до постачальників продуктів харчування за оголошеними тендерами.

"Цього разу, серед іншого, потенційний постачальник оскаржує встановлені вимоги щодо можливості проведення аудиту приміщень, де зберігатимуться товари, які поставлятимуться ЗСУ. Водночас, умови зберігання товару прямо впливають на якість продуктів харчування, які отримують військові", - йдеться у повідомленні ДОТ у соцмережі.

В ДОТ додали, що продовжують виявляти факти неналежного зберігання продуктів, які постачаються до ЗСУ.

Днями управління з контролю якості DOT протестувало зразки кількох консервів сардин тих постачальників, які забезпечують ЗСУ у 1-му кварталі 2024 року. Окрім зовнішньої та смакової відмінностей, були виявлені неприпустимі речовини у консервах, що свідчить про серйозні проблеми з контролем якості у деяких постачальників - зазначили в держпідприємстві.

Контекст

Колегія Шостого апеляційного адміністративного суду за позовом фірми "Трейд Граніт Інвест" своїм рішенням скасувала умову про заборону участі в тендерах тих постачальників, які не виконали свої зобов'язання перед міністерством оборони України в 2022-2023 роках.

Через це "Державний оператор тилу" був змушений скасовувати 11 тендерів.

Фірма "Трейд Граніт Інвест" скоріш за все причетна до потужної інформаційної атаки на нову команду Міноборони та ДОТ, якою міг стояти зрадник України віктор медведчук.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що рішенням та суддями, які ухвалили, має зацікавитися СБУ.

"Складається враження, що це якась робота на користь рф. Таким чином, фактично, росія, використовуючи шпарини в українському законодавстві, намагається блокувати матеріально-технічні закупівлі МОУ. Має бути негайна реакція з боку правоохоронних органів, у першу чергу СБУ, щодо перевірки подібного характеру рішень. Це не перший випадок, коли скасовуються або блокуються тендери. І це не нормально. Дійсно, є тенденція, що можна оскаржити ці тендери, фактично блокуючи їх виконання. І це стосується не тільки закупівель продовольства, а й інших важливих речей, які забезпечує МОУ. Ситуація парадоксальна і відверто кричуща", - зазначив Дмитро Снєгирьов.

У свою чергу експерт з питань безпеки Сергій Шабовта пропонує на законодавчому рівні врегулювати відсторонення сумнівних постачальників від участі у тендерах.

"Хто має це попереджати? Звісно міністерство (оборони – ред.). Ініціатором додаткового регулювання має бути КМУ. У нас є також Державна регуляторна служба.

Щодо того, щоб не брали участь в тендерах компанії, які їх часто зривали – це треба законодавчо врегулювати", - зазначив Шабовта.