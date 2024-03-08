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Слуги народу чи прислужники кремля: чому два депутата з комітету нацбезпеки ВР критикують прозору систему закупівель продуктів харчування для ЗСУ

Київ • УНН

 • 282143 перегляди

Два народних депутатів від партії "Слуга народу", члени Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки поставили під сумнів нову прозору систему закупівель продовольства для Збройних сил України, незважаючи на їхні сумнівні зв'язки з проросійськими діячами та компаніями.

Слуги народу чи прислужники кремля: чому два депутата з комітету нацбезпеки ВР критикують прозору систему закупівель продуктів харчування для ЗСУ

Депутати-мажоритарники від "Слуги народу", члени комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський та Геннадій Касай намагаються поставити під сумнів нову систему закупівель продуктів харчування для ЗСУ, яку впроваджує ДП "Державний оператор тилу", пише УНН.

Зокрема, в інформаційному просторі обидва депутата, фактично, анонсували "виклик на килим" до комітету з питань нацбезпеки гендиректора ДОТ Арсена Жумаділова тому що, нібито, є "багато запитань".

Запитань, дійсно, є багато. Зокрема, до того, чому в Україні є судді, які приймають рішення на користь сумнівних фірм, і таким чином блокують тендери із постачання продуктів харчування до ЗСУ. А ще є питання до вже згаданих нардепів, чому вони так "щиро" намагаються критикувати систему закупівель від ДОТ, і чи не пов’язана їхня несподівана активність з їхнім не надто приємним шлейфом.

Людина колаборанта?

Геннадій Касай балотувався від "Слуги народу", і був обраний нардепом від мажоритарного округу №74 в Запоріжжі.  

На момент виборів він працював гендиректором спорткомплексу ПАТ "Мотор Січ" – підприємства, президентом і генеральним конструктором якого був екс-регіонал та екс-нардеп В’ячеслав Богуслаєв. Як стверджує портал "Чесно", практично всі люди з оточення Богуслаєва стали помічниками Касая у ВР.

Богуслаєв, нагадаємо, був затриманий у жовтні 2022 року. Його справа вже передана до суду, а сам Богуслаєв перебуває у СІЗО.

Вже екскерівника потужного підприємства, яке, виконувало оборонні замовлення, звинувачують у колабораційній діяльності, сприянні діяльності терористичної організації, протидії ЗСУ.

Одним з фігурантів по справі є брат Геннадія Касая – Павло Касай. 

Більше того, вже після арешту Богуслаєва Касай встиг "засвітися" у скандалі із постачання неякісних товарів для ЗСУ. 

Як стверджує журналіст-розслідувач Михайло Ткач, співзасновником фірми, яка замість зимових курток продала Міноборони партію літніх, був племінник Геннадія Касая Олександр Касай.

Скандал був настільки гучним, що нардепу довелося публічно відхрещуватися від можливої причетності до нього.

"Я до цієї фірми не маю ніякого відношення. Те, що мій племінник там був якийсь там засновник чи щось такоє, я такого не знав. Знаю точно, що на сьогоднішній час він не засновник", - пояснював тоді нардеп.

Варто на законодавчому рівні розширити права застосування санкцій до несумлінних постачальників – Веніславський про ситуацію із закупівлями ДОТ05.03.24, 12:23 • 216290 переглядiв

Як не помітити держрадника

Юрій Здебський теж неоднозначний персонаж – згідно з офіційними даними, полковник у відставці, прикордонник, учасник АТО, був обраний нардепом від "СН" по 172 округу від Харкова.

Майже ідеальна біографія, якби не одне але… - у липні 2022 року, у самий розпал повномасштабного російського вторгнення, українські спецслужби затримали помічника Здебського за підозрою у державній зраді. 

Чоловік, як виявилося, був завербований у 2017 році під час поїздки до москви. 

"Своєму російському куратору зрадник передавав розвіддані з різних напрямів. Зокрема, про міжнародну співпрацю, внутрішньополітичний курс, зміцнення кордону з рф і проведення АТО/ООС на сході України.

За співпрацю з ворогом він щомісячно одержував від російських спецслужб гроші у розмірі від 1,5 до 4 тис. дол. "Винагорода" зростала залежно від рівня складності завдань і термінів їх виконання", - так описувало діяльність помічника Здебського СБУ у своєму офіційному повідомленні.

Сам нардеп, звісно, робив вигляд, що нічого не знав.

"Чому я його взяв? Тому, що він був моїм керівником, служив в адміністрації ДПСУ на високій посаді. Він розуміється у питаннях кордону, демаркації, розбудови, він є фахівцем у цьому", - виправдовувався нардеп у коментарі "Суспільному".

Чи будуть висновки

Очевидно, що дикою виглядає ситуація, коли у комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки сидять депутати напряму пов’язані з людьми, які своїми свідомими діями шкодили, власне, цій нацбезпеці.

А от, чому вони досі там сидять, ще й дозволяють собі критикувати закупівлі Міноборони, то вже питання до їхніх колег…

Контекст

Після того, як "Державний оператор тилу" оголосив перші тендери на постачання до ЗСУ продуктів харчування за новими правилами, проти нього та нової команди Міноборони розпочалася "брудна" інформаційна кампанія, виконавцями у якій були псевдоексперти, які співпрацювали з державним зрадником віктором медведчуком та іншими проросійськими політиками.

Раніше через ухвалу колегії Шостого апеляційного адміністративного суду, якою були задоволені позовні вимоги компанії "Трейд Граніт Інвест" "Державний оператор тилу" змушений скасувати 11 тендерів з постачання харчування для української армії. 

Ця фірма також могла бути причетною до інформаційної атаки на ДОТ.

ДОТ поперек горла: чому постачальники продуктів харчування для ЗСУ блокують проведення тендерів за прозорими правилами07.03.24, 12:12 • 229860 переглядiв

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