Після рішення суду на користь ДОТ постачальники продуктів для ЗСУ знялися з торгів. Жумаділов називає це скоординованим тиском

Після вчорашнього рішення суду на користь "Державного оператора тилу", яким не були задоволені позовні вимоги однієї з фірм, яка претендувала на постачання продуктів харчування для ЗСУ по 12-ти з 13-ти лотів, інші постачальники відкликали свої пропозиції. У держпідприємстві такі дії вважають скоординованими і відкрито називають тиском. Таку позицію під час сьогоднішнього брифінгу озвучив гендиректор ДП "Державний оператор тилу" Арсен Жумаділов, передає журналіст УНН.

Арсен Жумаділов нагадав, що торги були оголошені повторно, адже до цього було рішення суду, згідно з яким ДОТ був змушений внести зміни до тендерної документації.

"Сьогодні ми маємо розкриття процедури закупівель, яка була оголошена кілька тижнів тому, вона була оголошена повторно, через те, що було рішення 6-го апеляційного адміністративного суду, який зобов’язав нас виконати ті позивні вимоги, які стосувалися тендерної документації. Ми переоголосили, і станом на вчора ми очікували, що сьогодні, коли розкриється процедура, у нас буде конкуренція по всіх 13 лотах, у межах цієї процедури. Відповідні аукціони були призначені", - зазначив Жумаділов.

Однак, за його словами, після вчорашнього рішення Київського окружного адміністративного суду на користь ДОТ більшість постачальників, які заявилися на участь у тендерах, відкликали свої пропозиції. У держпідприємстві вважають, що це було зроблено постачальниками свідомо та скоординовано для того, щоб повернутися до старої схеми закупівель.

"Вчора сталася важлива подія для тих постачальників, які сподівалися на те, що вони отримають саме такі контракти, як їм хотілося, а саме – вчора суд не задовольнив позовну вимогу одного з постачальників, і після того у досить такий цікавий спосіб, як ми розуміємо, у скоординований спосіб, по значній кількості лотів – по 12 з 13 такі постачальники відкликали свої пропозиції. І саме на сьогодні ми розуміємо, що коли процедура розкриється по більшості лотів, у нас не буде пропозицій, які ми могли б акцептувати для кваліфікації.

Це означає те, що є намагання нас поставити в ситуацію – нас, це передусім ДОТ, і також дещо підтиснути на МОУ, - де сформується така конфігурація, за якої буде виглядати логічним передача цієї закупівлі назад у структурний підрозділ МОУ, який проводив ці закупівлі останні роки, або пролонгувати їхні поточні контракти.

Ми розуміємо, що це буде означати згортання важливої реформи, яка, нагадаю, складається з того, що ми маємо окремо центральний орган виконавчої влади, який формує політику, ми маємо окремо інституцію, яка проводить закупівлі", - додав Жумаділов.

Нагадаємо

Київський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову щодо оскарження вимог, встановлених у проєкті договору про закупівлю продуктів харчування для ЗСУ.

Зокрема, позивач оскаржував вимоги щодо зобов'язання постачальників вчасно реєструвати податкові накладні та надавати замовнику можливість перевіряти умови зберігання продуктів харчування, що постачатимуться військовослужбовцям.

Контекст

Раніше Колегія Шостого апеляційного адміністративного суду за позовом фірми "Трейд Граніт Інвест" своїм рішенням скасувала умову про заборону участі в тендерах тих постачальників, які не виконали свої зобов'язання перед міністерством оборони України в 2022-2023 роках.

Через це "Державний оператор тилу" був змушений скасувати 11 тендерів.

Фірма "Трейд Граніт Інвест" скоріш за все причетна до потужної інформаційної атаки на нову команду Міноборони та ДОТ, якою міг стояти зрадник України віктор медведчук.