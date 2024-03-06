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После решения суда в пользу ГОТ поставщики продуктов для ВСУ снялись с торгов. Жумадилов называет это скоординированным давлением

После решения суда в пользу ГОТ поставщики продуктов для ВСУ снялись с торгов. Жумадилов называет это скоординированным давлением

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 14:24  •  14501 просмотра

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После решения суда в пользу ГОТ поставщики продуктов для ВСУ снялись с торгов. Жумадилов называет это скоординированным давлением

После вчерашнего решения суда в пользу "Государственного оператора тыла", которым не были удовлетворены исковые требования одной из фирм, претендовавшей на поставку продуктов питания для ВСУ по 12-ти из 13-ти лотов, другие поставщики отозвали свои предложения. В госпредприятии такие действия считают скоординированными и открыто называют давлением. Такую позицию во время сегодняшнего брифинга озвучил гендиректор ГП "Государственный оператор тыла" Арсен Жумадилов, передает журналист УНН.

Арсен Жумадилов напомнил, что торги были объявлены повторно, ведь до этого было решение суда, согласно которому ГОТ был вынужден внести изменения в тендерную документацию.

"Сегодня мы имеем раскрытие процедуры закупок, которая была объявлена несколько недель назад, она была объявлена повторно, потому что было решение 6-го апелляционного административного суда, который обязал нас выполнить те позывные требования, которые касались тендерной документации. Мы переобъявили, и по состоянию на вчера мы ожидали, что сегодня, когда раскроется процедура, у нас будет конкуренция по всем 13 лотам, в рамках этой процедуры. Соответствующие аукционы были назначены", - отметил Жумадилов.

Однако, по его словам, после вчерашнего решения Киевского окружного административного суда в пользу ГОТ большинство поставщиков, которые заявились на участие в тендерах, отозвали свои предложения. В госпредприятии считают, что это было сделано поставщиками сознательно и скоординировано для того, чтобы вернуться к старой схеме закупок.

"Вчера произошло важное событие для тех поставщиков, которые надеялись на то, что они получат именно такие контракты, как им хотелось, а именно - вчера суд не удовлетворил исковое требование одного из поставщиков, и после того достаточно таким интересным способом, как мы понимаем, скоординированным способом, по значительному количеству лотов - по 12 из 13 такие поставщики отозвали свои предложения. И именно сегодня мы понимаем, что когда процедура раскроется по большинству лотов, у нас не будет предложений, которые мы могли бы акцептовать для квалификации.

Это означает, что есть попытка нас поставить в ситуацию - нас, это прежде всего ГОТ, и также несколько поджать на МОУ, - где сформируется такая конфигурация, при которой будет выглядеть логичной передача этой закупки обратно в структурное подразделение МОУ, которое проводило эти закупки последние годы, или пролонгировать их текущие контракты.

Мы понимаем, что это будет означать сворачивание важной реформы, которая, напомню, состоит из того, что мы имеем отдельно центральный орган исполнительной власти, который формирует политику, мы имеем отдельно институцию, которая проводит закупки", - добавил Жумадилов.

Напомним

Киевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска об обжаловании требований, установленных в проекте договора о закупке продуктов питания для ВСУ.

В частности, истец оспаривал требования относительно обязательства поставщиков своевременно регистрировать налоговые накладные и предоставлять заказчику возможность проверять условия хранения продуктов питания, которые будут поставляться военнослужащим.

Контекст

Ранее Коллегия Шестого апелляционного административного суда по иску фирмы "Трейд Гранит Инвест" своим решением отменила условие о запрете участия в тендерах тех поставщиков, которые не выполнили свои обязательства перед министерством обороны Украины в 2022-2023 годах.

Из-за этого "Государственный оператор тыла" был вынужден отменить 11 тендеров.

Фирма "Трейд Гранит Инвест" скорее всего причастна к мощной информационной атаке на новую команду Минобороны и ГОТ, которой мог стоять предатель Украины виктор медведчук.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

ВойнаПолитика
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
Після рішення суду на користь ДОТ постачальники продуктів для ЗСУ знялися з торгів. Жумаділов називає це скоординованим тиском
After the court ruling in favor of the DOT, suppliers of products for the Armed Forces withdrew from the bidding. Zhumadilov calls it coordinated pressure
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