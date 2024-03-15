На войне погиб 22-летний кинооператор Олесь Самчук

На фронте в возрасте 22 лет погиб кинооператор Олесь Самчук, передает УНН со ссылкой на Госкино.

Самчук окончил институт Тараса Шевченко в прошлом году по специальности "Кино и кинооператорство" и служил в аэроразведке под позывным "Каркаде". Трагедия произошла 11 марта во время вражеского обстрела на Донецком направлении.

"В прошлом году Олесь закончил ВУЗ и вступил в ряды ВСУ. Служил в аэроразведке. Имел позывной "Каркаде" Погиб на Донецком направлении четыре дня назад - одиннадцатого марта. На девятнадцатое марта была запланирована его свадьба", - сообщили в Национальном союзе кинематографистов Украины.