Профессора Василенко могут уволить: на шутку о "голодных украинках" отреагировал ректор КНУ

Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров заявил, что что профессор Института журналистики Никита Василенко может быть уволен с должности из-за его слов о "голодных" на секс украинках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное.

Детали

Отмечается, что ректор осудил высказывания Василенко, однако обратил внимание, что профессор "давал интервью в личное время".

Ректор уже обратился в комиссию по вопросам этики, которая ориентировочно 26 декабря сможет дать оценку поведению профессора. Если ее признают несоответствующей, тот получит второй выговор и будет уволен в соответствии с Кодексом законов о труде.

Или ученый совет Института журналистики аналогично признает несоответствующей деятельность профессора Василенко. Тогда через несколько дней будет расторгнут контракт

По информации Общественного, в то же время сам скандальный профессор заявил, что ситуация, которая сложилась вокруг его высказываний, является "наиболее подготовленной провокацией".

Это литературное выражение и я извиняюсь за эту формулировку. Но со смыслом вы согласны? Вы считаете, что я сексист на основе этой публикации и меня стоит увольнять из университета?