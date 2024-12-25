Профессора Василенко могут уволить: на шутку о "голодных украинках" отреагировал ректор КНУ
Киев • УНН
Ректор КНУ инициировал рассмотрение дела профессора Никиты Василенко из-за его высказываний о "голодных на секс украинках". Комиссия по вопросам этики может вынести решение об увольнении преподавателя 26 декабря.
Ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров заявил, что что профессор Института журналистики Никита Василенко может быть уволен с должности из-за его слов о "голодных" на секс украинках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное.
Детали
Отмечается, что ректор осудил высказывания Василенко, однако обратил внимание, что профессор "давал интервью в личное время".
Ректор уже обратился в комиссию по вопросам этики, которая ориентировочно 26 декабря сможет дать оценку поведению профессора. Если ее признают несоответствующей, тот получит второй выговор и будет уволен в соответствии с Кодексом законов о труде.
Или ученый совет Института журналистики аналогично признает несоответствующей деятельность профессора Василенко. Тогда через несколько дней будет расторгнут контракт
По информации Общественного, в то же время сам скандальный профессор заявил, что ситуация, которая сложилась вокруг его высказываний, является "наиболее подготовленной провокацией".
Это литературное выражение и я извиняюсь за эту формулировку. Но со смыслом вы согласны? Вы считаете, что я сексист на основе этой публикации и меня стоит увольнять из университета?
Он вспомнил, что ранее ученый совет уже выносил ему выговор из-за жалобы студентов, однако тогда преподавателя оставили в должности.
Напомним,
Киевский национальный университет начал рассмотрение дела профессора Никиты Василенко из-за его пророссийских высказываний. Комиссия по вопросам этики проведет анализ ситуации и примет соответствующие решения согласно законодательству.