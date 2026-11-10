Как ЕСПЧ защищает семьи умерших пациентов после закрытия уголовных дел в связи с истечением сроков давности?

Закрытие уголовного дела о смерти пациента в связи с истечением сроков давности не означает, что семья утратила возможность защитить свои права. Что делать, если украинское правосудие ставит в деле точку и может ли Европейский суд по правам человека помочь потерпевшим добиться справедливости, читайте в материале УНН.

Детали

Практика ЕСПЧ знает немало случаев, когда семьи умерших пациентов годами безрезультатно добивались справедливости в Украине, а впоследствии смогли отстоять свои права в Европейском суде.

Так, в мае 2003 года в Черновицкой области после лечения инфекционного заболевания умер сын Степании Лукашенко. Женщина убеждена, что причиной смерти сына стала ненадлежащая медицинская помощь, и добивалась привлечения виновных к ответственности.

Расследование продолжалось более десяти лет. Дело неоднократно закрывали и возобновляли, проводили повторные экспертизы. Лишь в 2011 году одному из врачей сообщили о подозрении по статье 140 Уголовного кодекса Украины. Однако в 2013 году суд закрыл производство в связи с истечением сроков давности.

Еще до закрытия дела Степания Лукашенко обратилась в ЕСПЧ. В сентябре 2025 года Суд признал нарушение ее прав, установив, что именно недостатки и чрезмерная продолжительность расследования привели к освобождению врача от уголовной ответственности. Украину обязали выплатить Лукашенко 6 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда и еще тысячу евро судебных расходов.

Похожая трагедия постигла и семью Куценко. Сын Нины Куценко умер в Фастовской больнице в 2003 году после жестокого избиения сотрудниками милиции. Однако вопросы возникли не только к правоохранителям, но и к врачам, которые должны были спасти мужчине жизнь.

Уголовное дело против врача открыли лишь через четыре года после смерти пациента. Еще семь лет потребовалось для его завершения. В 2014 году медика признали виновным в непредоставлении необходимой помощи и приговорили к трем годам лишения свободы. Но за решетку он так и не попал — сроки давности истекли, и врача освободили от отбывания наказания.

Нина Куценко обратилась в ЕСПЧ в 2011 году, не дождавшись завершения национального производства. В 2017 году Европейский суд установил нарушение статьи 2 Конвенции, в частности из-за неэффективного расследования обстоятельств оказания медицинской помощи. По совокупности установленных нарушений, включая ответственность государства за смерть ее сына и насилие со стороны правоохранителей, женщине присудили 72 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда.

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Новое решение ЕСПЧ

Проблема не осталась в прошлом. В апреле 2026 года ЕСПЧ вынес решение по делу «Синько и другие против Украины», объединив жалобы трех украинцев, чьи близкие умерли во время лечения.

В одном случае врача сначала признали виновным, однако после лет судебных разбирательств и повторных экспертиз оправдали. В другом уголовное производство закрыли, но следственный судья отменил это решение из-за неполноты расследования. Третья история касалась смерти 27-летнего мужчины, обстоятельства которой расследовали более 15 лет. За это время следователи так и не провели одну из назначенных судебно-медицинских экспертиз, дело в итоге закрыли.

ЕСПЧ признал, что Украина не обеспечила эффективного расследования обстоятельств смерти пациентов, и присудил каждому заявителю по 6 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда.

Может ли решение ЕСПЧ помочь возобновить закрытое дело?

Как ранее рассказал УНН доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев, прежде всего потерпевшие могут добиться официального признания того, что государство нарушило их права, и получить денежную компенсацию.

Что касается возможности возобновления уголовного производства, эксперт объяснил: «Теоретически да, но не автоматически». Украинское законодательство позволяет пересматривать судебные решения после установления ЕСПЧ нарушений Конвенции, однако все зависит от обстоятельств конкретного дела.

В то же время Еделев советует потерпевшим не ждать истечения сроков давности: документировать каждое перенесение заседания, требовать соблюдения разумных сроков рассмотрения и использовать доступные механизмы защиты. Ведь именно зафиксированные нарушения впоследствии могут стать важными доказательствами для обращения в ЕСПЧ.

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Могут ли потерпевшие по делу о медицинской халатности врачей Odrex добиться справедливости в ЕСПЧ?

Риск закрытия уголовного производства из-за истечения сроков давности существует и в резонансном деле о медицинской халатности врачей одесской частной клиники Odrex.

Речь идет о смерти одесского бизнесмена, основателя KADORR Group Аднана Кивана, который умер в октябре 2024 года во время лечения в клинике. На скамье подсудимых — хирург Виталий Русаков и онколог Марина Белоцерковская. Их обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Сами врачи своей вины не признают.

Тем временем судебное рассмотрение дела сопровождается регулярными переносами. Как ранее сообщал УНН, в сентябре и октябре 2026 года из 29 запланированных заседаний полноценно состоялись лишь девять. Остальные 20 перенесли, в частности из-за ходатайств стороны защиты, болезни одного из обвиняемых и занятости адвокатов в других судебных процессах.

Согласно части первой статьи 140 УК Украины базовый срок давности составляет три года. Если инкриминируемые врачам действия произошли в октябре 2024 года, он может истечь уже в октябре 2027-го при отсутствии законных оснований для приостановления или прерывания его течения.

Поэтому если дело о медицинской халатности врачей Odrex завершится без приговора из-за истечения сроков давности, это не обязательно станет последней точкой в борьбе семьи Аднана Кивана за справедливость.

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