Дело о врачебной халатности врачей Odrex: суд провёл первое заседание в ноябре

Киевский районный суд Одессы 6 ноября провел полноценное заседание по делу о медицинской халатности врачей клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской. Следующее заседание назначено на 11 ноября, сообщает УНН.

Детали

По информации источников УНН, заседание, запланированное на 5 ноября, пришлось отложить по техническим причинам. В то же время уже на следующий день, 6 ноября, суд смог полноценно продолжить рассмотрение уголовного дела.

Это одно из немногих заседаний, которые удалось провести за последние месяцы. Напомним, в октябре из 16 запланированных слушаний состоялись лишь три, остальные 13 перенесли из-за ходатайств стороны защиты. В сентябре суд смог полноценно провести шесть из 13 заседаний.

Систематические переносы вызывают обеспокоенность из-за риска истечения сроков давности привлечения обвиняемых к уголовной ответственности. При таких обстоятельствах каждое несостоявшееся заседание может влиять на перспективу своевременного завершения судебного процесса.

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Напомним

В центре резонансного судебного процесса — обстоятельства смерти известного одесского бизнесмена, основателя KADORR Group Аднана Кивана, который умер в октябре 2024 года в частной клинике Odrex. На скамье подсудимых — хирург Виталий Русаков и онколог Марина Белоцерковская. Обоих обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, после проведения операции медики могли не назначить бизнесмену необходимую антибактериальную терапию и должным образом не отреагировать на послеоперационные осложнения. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, это могло привести к развитию сепсиса, который стал причиной смерти пациента.

В то же время оба врача своей вины не признают. Окончательную оценку их действиям должен дать суд. Однако из-за многочисленных переносов заседаний все более острым становится вопрос, успеет ли судебный процесс завершиться до истечения сроков давности привлечения обвиняемых к уголовной ответственности.

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