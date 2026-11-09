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Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: суд провів перше засідання в листопаді

Київ • УНН

 • 10698 перегляди

Київському районному суду Одеси після майже місячної перерви вдалося провести розгляд справи про медичну недбалість лікарів Odrex. Наступне слухання заплановане на 11 листопада.

Справа про медичну недбалість лікарів Odrex: суд провів перше засідання в листопаді

Київський районний суд Одеси 6 листопада провів повноцінне засідання у справі про медичну недбалість лікарів клініки Odrex Віталія Русакова та Марини Бєлоцерковської. Наступне засідання призначене на 11 листопада, повідомляє УНН.

Деталі

За інформацією джерел УНН, засідання, заплановане на 5 листопада, довелося відкласти через технічні причини. Водночас уже наступного дня, 6 листопада, суд зміг повноцінно продовжити розгляд кримінальної справи.

Це одне з небагатьох засідань, які вдалося провести за останні місяці. Нагадаємо, у жовтні із 16 запланованих слухань відбулися лише три, решту 13 перенесли через клопотання сторони захисту. У вересні суд зміг повноцінно провести шість із 13 засідань.

Систематичні перенесення викликають занепокоєння через ризик спливу строків давності притягнення обвинувачених до кримінальної відповідальності. За таких обставин кожне засідання, яке не відбулося, може впливати на перспективу своєчасного завершення судового процесу.

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Нагадаємо

У центрі резонансного судового процесу – обставини смерті відомого одеського бізнесмена, засновника KADORR Group Аднана Ківана, який помер у жовтні 2024 року в приватній клініці Odrex. На лаві підсудних – хірург Віталій Русаков та онкологиня Марина Бєлоцерковська. Обох обвинувачують у неналежному виконанні професійних обов'язків за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України.

За версією слідства, після проведення операції медики могли не призначити бізнесмену необхідну антибактеріальну терапію та належним чином не відреагувати на післяопераційні ускладнення. Згідно з висновками судово-медичної експертизи, це могло призвести до розвитку сепсису, який став причиною смерті пацієнта.

Водночас обидва лікарі своєї вини не визнають. Остаточну оцінку їхнім діям має надати суд. Однак через численні перенесення засідань дедалі гострішим стає питання, чи встигне судовий процес завершитися до спливу строків давності притягнення обвинувачених до кримінальної відповідальності.

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Євген Царенко

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