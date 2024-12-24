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Пророссийские высказывания профессора КНУ: университет начал рассмотрение дела

Пророссийские высказывания профессора КНУ: университет начал рассмотрение дела

Киев  •  УНН

 • 4047 просмотра

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Киевский национальный университет начал рассмотрение дела профессора Никиты Василенко из-за его пророссийских высказываний. Комиссия по вопросам этики проведет анализ ситуации и примет соответствующие решения согласно законодательству.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко отреагировал на развернувшийся скандал вокруг профессора УНИ журналистики Никиты Василенко, передает УНН.

Детали

В связи с общественным резонансом, связанным с высказываниями и публичной деятельностью профессора УНИ журналистики Никиты Василенко на официальной странице университета сообщили следующее:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко строго придерживается принципов академической добропорядочности, свободы высказываний и уважения к правам человека.

В то же время осуждает любые действия, которые могут дискредитировать Университет, наносить ущерб его репутации или противоречить национальным интересам Украины.

Университет получил официальные обращения от Студенческого парламента УНИ  журналистики и Министерства образования и науки Украины с просьбой дать оценку действиям профессора Никиты Василенко.

Все обращения должным образом зарегистрированы и переданы на рассмотрение соответствующих органов Университета.

С целью детального изучения ситуации, Ректор Университета обратился к Председателю Ученого совета КНУ, который своим решением поручил Постоянной комиссии Ученого совета по вопросам этики провести тщательный анализ фактов, изложенных в обращениях, с учетом норм Закона Украины «Об образовании», «О высшем образовании», Устава Университета, а также Этического кодекса университетского сообщества.

По результатам работы комиссии будут приняты соответствующие решения, которые будут соответствовать действующему законодательству и внутренним нормативным документам Университета.

Решение будет публично доведено до сведения всех заинтересованных сторон.

Напомним 

Студпарламент Института журналистики КНУ отказался сотрудничать с администрацией до увольнения профессора Василенко. Причиной стали его пророссийские и сексистские высказывания о миротворцах и украинских женщинах.

Алина Волянская

Алина Волянская

Обществополитика
kievskii-natsionalnii-universitet-imeni-tarasa-shevchenkoКиевский национальный университет имени Тараса Шевченко
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