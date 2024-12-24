Пророссийские высказывания профессора КНУ: университет начал рассмотрение дела
Киев • УНН
Киевский национальный университет начал рассмотрение дела профессора Никиты Василенко из-за его пророссийских высказываний. Комиссия по вопросам этики проведет анализ ситуации и примет соответствующие решения согласно законодательству.
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко отреагировал на развернувшийся скандал вокруг профессора УНИ журналистики Никиты Василенко, передает УНН.
Детали
В связи с общественным резонансом, связанным с высказываниями и публичной деятельностью профессора УНИ журналистики Никиты Василенко на официальной странице университета сообщили следующее:
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко строго придерживается принципов академической добропорядочности, свободы высказываний и уважения к правам человека.
В то же время осуждает любые действия, которые могут дискредитировать Университет, наносить ущерб его репутации или противоречить национальным интересам Украины.
Университет получил официальные обращения от Студенческого парламента УНИ журналистики и Министерства образования и науки Украины с просьбой дать оценку действиям профессора Никиты Василенко.
Все обращения должным образом зарегистрированы и переданы на рассмотрение соответствующих органов Университета.
С целью детального изучения ситуации, Ректор Университета обратился к Председателю Ученого совета КНУ, который своим решением поручил Постоянной комиссии Ученого совета по вопросам этики провести тщательный анализ фактов, изложенных в обращениях, с учетом норм Закона Украины «Об образовании», «О высшем образовании», Устава Университета, а также Этического кодекса университетского сообщества.
По результатам работы комиссии будут приняты соответствующие решения, которые будут соответствовать действующему законодательству и внутренним нормативным документам Университета.
Решение будет публично доведено до сведения всех заинтересованных сторон.
Напомним
Студпарламент Института журналистики КНУ отказался сотрудничать с администрацией до увольнения профессора Василенко. Причиной стали его пророссийские и сексистские высказывания о миротворцах и украинских женщинах.