Хлеб и хлебобулочные изделия для ВСУ более чем на 450 миллионов гривен - ГОТ заключил прямые контракты с 8 производителями

"Государственный оператор тыла" заключил контракты с 8 производителями на 458 миллионов гривен по поставкам хлеба и хлебобулочных изделий для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГОТ.

Отмечается, что хлеб и хлебобулочные изделия будут закупаться для военнослужащих отдельно от каталога продуктов питания.

Знаем, что есть нарекания от военнослужащих на качество хлеба и хлебобулочных изделий. Пытаемся решить эту проблему. Как один из шагов - закупили эту категорию отдельно от каталога. То есть сейчас хлеб, как и вода, не будут поставляться ВСУ в пределах комплектов. Это позволит нам, во-первых, четко понимать, что товар будет поставляться теми компаниями, которые соответствуют квалификационным критериям, а их товар - требованиям по качеству. Во-вторых, что продукт свежий, ведь мы будем видеть, когда поступила заявка и в какие сроки поставщики осуществили отгрузку - рассказала директор по управлению закупками ГОТ Виктория Виноградова.

В ГОТ отметили, что законтрактованные компании - это украинские производители, которые давно на рынке и, в частности, поставляют в крупные торговые сети.

В аукционах принял участие 21 поставщик. В результате были заключены договоры на сумму 458 млн грн с 8 производителями:

- ООО "Золотой каравай" (Торговая марка (ТМ) "Хлеб Житомира),

- ОДО "Запорожский хлебозавод №3" (ТМ "Хлебодар"),

- ООО "Родительский хлеб" (ТМ "Мир хлеба"),

- ООО "Черновицкий хлебокомбинат" (ТМ "Первый хлеб"),

- ООО "Черкассыхлеб" (ТМ "Формула вкуса"),

- ЧАО "Концерн Хлибпром" (ТМ "Винницахлеб", "Bandinelli", "TM 2go", "GRILL&BAKERY", "Люблянна", "Джуни", "Agrola"),

- ЧАО "Теремно Хлеб" (ТМ "Теремно Хлеб"),

- ОДО "Запорожский хлебозавод №5" (ТМ "Хлебодар").

Поставки от законтрактованных компаний начнутся с конца апреля. Оно будет осуществляться по модели производитель - воинская часть.

Напомним

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