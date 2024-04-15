Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
Хлеб и хлебобулочные изделия для ВСУ более чем на 450 миллионов гривен - ГОТ заключил прямые контракты с 8 производителями
Главной задачей отрядов будет диверсионная работа на территории Украины: в Беларуси завершилась подготовка диверсантов
Силам обороны удалось поразить около трети кораблей черноморского флота рф - Плетенчук
СБУ задержала трех высокопоставленных чиновников Киевской, Ровенской и Одесской таможен: подозревают в получении взяток
Разведывательные БПЛА и 3 миллиона евро на FPV-дроны: в Минобороны провели заседание Коалиции дронов
В Сиднее второе за несколько дней нападение с ножом: сообщается о ранении лидера церкви и нескольких прихожан
Враг атаковал Полтаву, детали уточняются - ОВА
EVENT MAKER - уникальное событие для начинающих и профессионалов ивент-индустрии
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытковЭксклюзив
Нидерланды выделили более 4 миллиардов евро на помощь Украине до 2026 года
Популярные
В центре оккупированного Севастополя сообщили о взрывах, над Севастопольской бухтой - дымовая завеса
Лидеры Конгресса достигли согласия относительно помощи Израилю и Украине - Чак Шумер
Пять человек арестовали после аварии на фуникулере в Анталии
ISW: Иран комбинированным ударом искал слабые звенья ПВО Израиля
15 апреля: Всемирный день искусства, День McDonald's
Публикации
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться
Хлеб и хлебобулочные изделия для ВСУ более чем на 450 миллионов гривен - ГОТ заключил прямые контракты с 8 производителями
"Государственный оператор тыла" заключил контракты на 458 миллионов гривен с 8 украинскими производителями на поставку свежего хлеба и хлебобулочных изделий отдельно от каталога продуктов питания для Вооруженных Сил Украины.
Главной задачей отрядов будет диверсионная работа на территории Украины: в Беларуси завершилась подготовка диверсантов
В Беларуси завершилась восьмая подготовка наемников ЧВК "Вагнера" к диверсионным операциям на территории Украины.
Силам обороны удалось поразить около трети кораблей черноморского флота рф - Плетенчук
Силы обороны Украины поразили около трети кораблей черноморского флота россии, выведя из строя корабли разных типов.
СБУ задержала трех высокопоставленных чиновников Киевской, Ровенской и Одесской таможен: подозревают в получении взяток
Три высокопоставленных чиновника из Киевской, Ровенской и Одесской областей были задержаны Службой безопасности Украины за систематическое вымогательство взяток от импортеров.
Разведывательные БПЛА и 3 миллиона евро на FPV-дроны: в Минобороны провели заседание Коалиции дронов
На внеочередной встрече международные партнеры пообещали начать поставки Украине различных модификаций беспилотников, в частности Канада предоставит 450 БПЛА SkyRanger, Литва выделит средства на производство беспилотников FPV, Нидерланды заключат контракты с Данией и Германией на поставку беспилотников Heidrun RQ-35.
В Сиднее второе за несколько дней нападение с ножом: сообщается о ранении лидера церкви и нескольких прихожан
Несколько человек были ранены в результате ножевого нападения на церковь в Сиднее, нападавший был задержан, а пострадавшие получили медицинскую помощь.
Враг атаковал Полтаву, детали уточняются - ОВА
Российская армия атаковала Полтаву, вызвав взрыв, детали нападения выясняются.
EVENT MAKER - уникальное событие для начинающих и профессионалов ивент-индустрии
EVENT MAKER - форум, посвященный актуальным проблемам рынка ивентов.
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
Через приложение "Дія" в международный Реестр убытков, причиненных российской агрессией, уже подано более 1 326 заявок.
Нидерланды выделили более 4 миллиардов евро на помощь Украине до 2026 года
Нидерланды выделили дополнительные 4,4 млрд евро на военную и гуманитарную поддержку Украины. Также правительство Нидерландов выделит средства для укрепления собственной обороны.