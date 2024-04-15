Хлеб и хлебобулочные изделия для ВСУ более чем на 450 миллионов гривен - ГОТ заключил прямые контракты с 8 производителями

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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kievskii-natsionalnii-universitet-imeni-tarasa-shevchenkoКиевский национальный университет имени Тараса Шевченко
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
  •  45318 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

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С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  75018 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
  •  79397 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
  •  77484 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  201290 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  194440 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194512 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189380 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

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Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  129035 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  138824 просмотра

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

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Хлеб и хлебобулочные изделия для ВСУ более чем на 450 миллионов гривен - ГОТ заключил прямые контракты с 8 производителями

"Государственный оператор тыла" заключил контракты на 458 миллионов гривен с 8 украинскими производителями на поставку свежего хлеба и хлебобулочных изделий отдельно от каталога продуктов питания для Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  7954 просмотра
Хлеб и хлебобулочные изделия для ВСУ более чем на 450 миллионов гривен - ГОТ заключил прямые контракты с 8 производителями

Главной задачей отрядов будет диверсионная работа на территории Украины: в Беларуси завершилась подготовка диверсантов

В Беларуси завершилась восьмая подготовка наемников ЧВК "Вагнера" к диверсионным операциям на территории Украины.

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Главной задачей отрядов будет диверсионная работа на территории Украины: в Беларуси завершилась подготовка диверсантов

Силам обороны удалось поразить около трети кораблей черноморского флота рф - Плетенчук

Силы обороны Украины поразили около трети кораблей черноморского флота россии, выведя из строя корабли разных типов.

Война •   •  10499 просмотра
Силам обороны удалось поразить около трети кораблей черноморского флота рф - Плетенчук

СБУ задержала трех высокопоставленных чиновников Киевской, Ровенской и Одесской таможен: подозревают в получении взяток

Три высокопоставленных чиновника из Киевской, Ровенской и Одесской областей были задержаны Службой безопасности Украины за систематическое вымогательство взяток от импортеров.

Криминал и ЧП •   •  9540 просмотра
СБУ задержала трех высокопоставленных чиновников Киевской, Ровенской и Одесской таможен: подозревают в получении взяток

Разведывательные БПЛА и 3 миллиона евро на FPV-дроны: в Минобороны провели заседание Коалиции дронов

На внеочередной встрече международные партнеры пообещали начать поставки Украине различных модификаций беспилотников, в частности Канада предоставит 450 БПЛА SkyRanger, Литва выделит средства на производство беспилотников FPV, Нидерланды заключат контракты с Данией и Германией на поставку беспилотников Heidrun RQ-35.

Война •   •  9484 просмотра
Разведывательные БПЛА и 3 миллиона евро на FPV-дроны: в Минобороны провели заседание Коалиции дронов

В Сиднее второе за несколько дней нападение с ножом: сообщается о ранении лидера церкви и нескольких прихожан

Несколько человек были ранены в результате ножевого нападения на церковь в Сиднее, нападавший был задержан, а пострадавшие получили медицинскую помощь.

Новости Мира •   •  8745 просмотра
В Сиднее второе за несколько дней нападение с ножом: сообщается о ранении лидера церкви и нескольких прихожан

Враг атаковал Полтаву, детали уточняются - ОВА

Российская армия атаковала Полтаву, вызвав взрыв, детали нападения выясняются.

Война •   •  9930 просмотра
Враг атаковал Полтаву, детали уточняются - ОВА

EVENT MAKER - уникальное событие для начинающих и профессионалов ивент-индустрии

EVENT MAKER - форум, посвященный актуальным проблемам рынка ивентов.

Новости Бизнеса •   •  5800 просмотра
EVENT MAKER - уникальное событие для начинающих и профессионалов ивент-индустрии

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Через приложение "Дія" в международный Реестр убытков, причиненных российской агрессией, уже подано более 1 326 заявок.

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Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Нидерланды выделили более 4 миллиардов евро на помощь Украине до 2026 года

Нидерланды выделили дополнительные 4,4 млрд евро на военную и гуманитарную поддержку Украины. Также правительство Нидерландов выделит средства для укрепления собственной обороны.

Война •   •  12305 просмотра
Нидерланды выделили более 4 миллиардов евро на помощь Украине до 2026 года