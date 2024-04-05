Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Уже вторую неделю как происходит поставка продуктов питания для Вооруженных сил Украины по первым контрактам, которые были заключены "Государственным оператором тыла". В ГОТ уверяют, что находятся на постоянной связи с новыми поставщиками, а завоз продуктов происходит по графику. Зато эксперты пока осторожны в своих оценках по выполнению этих контрактов и изменения системы организации питания украинских военнослужащих, и советуют не спешить с выводами, пишет УНН.

Так, еще в прошлый четверг в ГОТ отчитались, что в воинские части по всей Украине от законтрактованных пяти поставщиков направились 300 грузовиков с наборами продуктов.

Как впоследствии рассказал в эксклюзивном интервью УНН директор по управлению поставками ГОТ Яким Коваленко, они находятся на постоянной связи с новыми поставщиками.

"Государственный оператор тыла" ведет регулярную коммуникацию со всеми законтрактованными поставщиками о статусе организации поставок для оперативного решения всех вопросов, которые могли бы препятствовать их своевременному получению военными частями. Все 5 компаний работают в режиме 24/7, оперативно налаживают все процессы. Имеем от них обратную связь, что поставки происходят по плану", - заверил представитель ГОТ.

Понятно, что две недели это не тот срок, когда можно делать окончательные выводы относительно успешности или неуспешности реформы закупок и организации питания для украинских военных. Но в любом случае последнее слово должно быть именно за бойцами ВСУ - такого мнения придерживаются эксперты, с которыми пообщался УНН.

"Первые выводы можем сделать тогда, когда эти продукты попадут на стол к нашим военнослужащим. Давайте дождемся и послушаем от них, что они едят и на сколько качественной является еда", - убежден военный эксперт Олег Жданов.

По мнению другого эксперта, у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность.

"Надо посмотреть, как оно доходит до воинских частей, насколько все это оперативно и качественно, потом собрать фидбек от людей, которые потребляют то, что привозят, соответственно на это также нужно время. Затем все это обработать и соответственно уже иметь какие-то определенные промежуточные результаты. Вообще по западным стандартам это занимает в среднем 100 дней - идет мониторинг, затем готовится под конец 100 дней пожелания, замечания. Они учитываются, и после этого вносятся коррективы в программу и она реализуется дальше, но уже с определенными изменениями - чтобы убрать недостатки, которые были обнаружены", - считает политолог Игорь Рейтерович.

Правда, некоторые выводы относительно поставок продуктов питания для ВСУ можно сделать уже сейчас - официально в ГОТ пока не особо афишируют свои определенные достижения.

Хейта со стороны военнослужащих на еду от новых поставщиков нет, и это уже хорошо.

С другой стороны, не существует никакой гарантии, что новые поставщики сознательно или бессознательно подставят ГОТ, и тогда информационная кампания по условному провалу реформы системы питания в ВСУ развернется с новой силой..

Дополнительно

В ГОТ заявляли, что новые фирмы, которые ранее обеспечивали ВСУ продуктами питания, пытаются давить на новых поставщиков.

"Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков и производителей, которые поставляют свою продукцию как субподрядчики. В основном это запугивание по закрытию для них возможности поставки для ВСУ, когда старые компании "возобновят поставки", - рассказывал представитель ГОТ Яким Коваленко.

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