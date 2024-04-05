Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность
Киев • УНН
У "Государственного оператора тыла" есть 100 дней, чтобы доказать эффективность новых контрактов на поставку продовольствия для Вооруженных Сил. Эксперты советуют дождаться обратной связи от солдат, прежде чем делать выводы.
Уже вторую неделю как происходит поставка продуктов питания для Вооруженных сил Украины по первым контрактам, которые были заключены "Государственным оператором тыла". В ГОТ уверяют, что находятся на постоянной связи с новыми поставщиками, а завоз продуктов происходит по графику. Зато эксперты пока осторожны в своих оценках по выполнению этих контрактов и изменения системы организации питания украинских военнослужащих, и советуют не спешить с выводами, пишет УНН.
Так, еще в прошлый четверг в ГОТ отчитались, что в воинские части по всей Украине от законтрактованных пяти поставщиков направились 300 грузовиков с наборами продуктов.
Как впоследствии рассказал в эксклюзивном интервью УНН директор по управлению поставками ГОТ Яким Коваленко, они находятся на постоянной связи с новыми поставщиками.
"Государственный оператор тыла" ведет регулярную коммуникацию со всеми законтрактованными поставщиками о статусе организации поставок для оперативного решения всех вопросов, которые могли бы препятствовать их своевременному получению военными частями. Все 5 компаний работают в режиме 24/7, оперативно налаживают все процессы. Имеем от них обратную связь, что поставки происходят по плану", - заверил представитель ГОТ.
Понятно, что две недели это не тот срок, когда можно делать окончательные выводы относительно успешности или неуспешности реформы закупок и организации питания для украинских военных. Но в любом случае последнее слово должно быть именно за бойцами ВСУ - такого мнения придерживаются эксперты, с которыми пообщался УНН.
"Первые выводы можем сделать тогда, когда эти продукты попадут на стол к нашим военнослужащим. Давайте дождемся и послушаем от них, что они едят и на сколько качественной является еда", - убежден военный эксперт Олег Жданов.
По мнению другого эксперта, у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность.
"Надо посмотреть, как оно доходит до воинских частей, насколько все это оперативно и качественно, потом собрать фидбек от людей, которые потребляют то, что привозят, соответственно на это также нужно время. Затем все это обработать и соответственно уже иметь какие-то определенные промежуточные результаты. Вообще по западным стандартам это занимает в среднем 100 дней - идет мониторинг, затем готовится под конец 100 дней пожелания, замечания. Они учитываются, и после этого вносятся коррективы в программу и она реализуется дальше, но уже с определенными изменениями - чтобы убрать недостатки, которые были обнаружены", - считает политолог Игорь Рейтерович.
Правда, некоторые выводы относительно поставок продуктов питания для ВСУ можно сделать уже сейчас - официально в ГОТ пока не особо афишируют свои определенные достижения.
Хейта со стороны военнослужащих на еду от новых поставщиков нет, и это уже хорошо.
С другой стороны, не существует никакой гарантии, что новые поставщики сознательно или бессознательно подставят ГОТ, и тогда информационная кампания по условному провалу реформы системы питания в ВСУ развернется с новой силой..
Дополнительно
В ГОТ заявляли, что новые фирмы, которые ранее обеспечивали ВСУ продуктами питания, пытаются давить на новых поставщиков.
"Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков и производителей, которые поставляют свою продукцию как субподрядчики. В основном это запугивание по закрытию для них возможности поставки для ВСУ, когда старые компании "возобновят поставки", - рассказывал представитель ГОТ Яким Коваленко.
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