Поступление-2026: в МОН раскрыли, что выбирают абитуриенты и как распределяют приоритеты

Более 805 тысяч заявлений уже подали абитуриенты в высшие учебные заведения, свидетельствуют промежуточные результаты вступительной кампании по состоянию на 28 июля, обнародованные МОН, который назвал самые популярные на данный момент вузы для поступления и как распределяются приоритеты, пишет УНН.

В Украине продолжается основной этап вступительной кампании — подача заявлений на бакалавриат и медицинскую магистратуру. По состоянию на 9:00 28 июля абитуриенты подали 805 822 заявления - сообщили в МОН.

Сколько абитуриентов с наивысшими результатами уже сделали свой выбор

2262 абитуриента с максимальными результатами основной сессии НМТ-2026 уже подали хотя бы одно заявление на поступление. Среди таких абитуриентов наиболее популярными стали следующие направления:

Филология — 459 заявлений. Компьютерные науки — 384 заявления. Экономика — 349 заявлений. Инженерия программного обеспечения — 311 заявлений. Международные отношения — 308 заявлений.

Этот срез, как отмечается, позволяет увидеть не только популярные направления, но и то, в каких отраслях абитуриенты с наивысшими результатами планируют строить профессиональный путь.

Первый приоритет - это реальный выбор абитуриента

В 2026 году абитуриент может подать до 10 заявлений, из них не более пяти — для участия в конкурсе на бюджет. По состоянию на 28 июля один абитуриент, который уже начал подачу заявлений, в среднем подал четыре заявления.

На данный момент зарегистрировано:

171 549 заявлений с первым приоритетом;

132 292 — со вторым;

106 948 — с третьим;

90 444 — с четвертым;

74 158 — с пятым.

Первый приоритет — это наиболее желаемый для абитуриента вариант обучения. После подачи заявления изменить его приоритет нельзя. Если абитуриент аннулирует заявление, использованный номер приоритета не восстанавливается.

Бюджет или контракт - какую стратегию выбирают абитуриенты

Заявление с первым приоритетом на конкурсное предложение с возможностью учиться на бюджете подали 107 324 абитуриента. Первым приоритетом контрактное предложение определили 64 225 абитуриентов.

Еще 18 317 абитуриентов применили комбинированную стратегию: подали заявление с первым приоритетом на бюджет и со вторым — на контракт по той же образовательной программе.

"Важно: если абитуриент получит рекомендацию на бюджет, но откажется от нее, государственный грант для обучения на контракте ему уже не будет предложен. Поэтому порядок приоритетов стоит определять особенно внимательно", - подчеркнули в МОН.

Куда подают больше всего заявлений

Больше всего заявлений по состоянию на 27 июля получили:

Национальный университет «Львовская политехника» — 36 675. Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 30 206. Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» — 24 826. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко — 22 271. Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника — 17 887. Государственный торгово-экономический университет — 17 654. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича — 17 002. Национальный университет «Одесская юридическая академия» — 15 328. Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана — 14 805. Луцкий национальный технический университет — 12 776.

Больше всего заявлений получили заведения:

Киева — 189 408;

Львовской области — 103 627;

Одесской области — 68 675;

Харьковской области — 54 634;

Винницкой области — 36 089;

Днепропетровской области — 35 439;

Ивано-Франковской области — 34 514;

В прифронтовых регионах спрос на образование сохраняется

Абитуриенты продолжают выбирать обучение в университетах в прифронтовых областях. Всего подано 219 411 (29%) заявлений в учебные заведения областей, которые имеют в 2026 году повышенные региональные коэффициенты.

В частности:

Одесская — 68 675;

Харьковская — 54 634;

Днепропетровская — 35 439;

Полтавская — 24 860;

Запорожская — 13 392;

Николаевская — 8 188;

Сумская — 7 756;

Черниговская — 6 467.

"Количество заявлений не стоит воспринимать как окончательное количество будущих студентов региона: один абитуриент может подать заявления в несколько заведений и областей", - отметили в МОН.

Как поступает молодежь с временно оккупированных территорий

По состоянию на 28 июля по квоте-2 подано 26 744 заявления от 7 156 абитуриентов.

Квота-2 — это отдельно зарезервированные бюджетные места для поступающих, место жительства которых зарегистрировано или задекларировано на временно оккупированных территориях или территориях активных боевых действий. Такие поступающие участвуют в отдельном конкурсе и соревнуются за бюджетные места в пределах своей квоты.

Дополнение

Подача заявлений на бакалавриат и медицинскую магистратуру продлится до 18:00 1 августа 2026 года. Не позднее 6 августа поступающие увидят рекомендации к зачислению на бюджет в своих электронных кабинетах. После получения рекомендации необходимо до 18:00 11 августа подтвердить выбор места обучения и выполнить требования учебного заведения. Зачисление на бюджет состоится не позднее 13 августа. Участники дополнительной сессии НМТ имеют такие же права на поступление, как и участники основной. Результаты дополнительной сессии уже размещены в персональных кабинетах, поэтому поступающие имеют время подать заявления до завершения основного периода. Перед подачей первого заявления поступающим, имеющим право на специальные условия участия во вступительной кампании, необходимо убедиться, что соответствующая категория внесена в ЕГЕБО.