Скадовск без воды: оккупационная "забота" обернулась разрухой
Киев • УНН
Скадовск столкнулся с гуманитарным кризисом из-за отсутствия водоснабжения. Причиной являются бегство специалистов, изношенная инфраструктура и управленческий хаос, возникшие за три года оккупации.
На четвертом году российской оккупации Скадовск остался без водоснабжения. Из-за бегства специалистов, изношенной инфраструктуры и управленческого хаоса город погружается в гуманитарный кризис.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Уже более 3 лет оккупации, а Россия до сих пор не способна обеспечить базовую жизнедеятельность на захваченных территориях. В Скадовске жители остались без воды — из-за кадрового дефицита и упадка инфраструктуры
Как отмечает ЦНС:
- коммуникации изношены;
- коммунальщики уехали, спасаясь от "русского мира";
- кое-где воду и электричество подают по графику - когда и как удастся.
Вместо развития - упадок. Вместо заботы - страх и давление. Именно это несет оккупация
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