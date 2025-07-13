Скадовск без воды: оккупационная "забота" обернулась разрухой

На четвертом году российской оккупации Скадовск остался без водоснабжения. Из-за бегства специалистов, изношенной инфраструктуры и управленческого хаоса город погружается в гуманитарный кризис.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Уже более 3 лет оккупации, а Россия до сих пор не способна обеспечить базовую жизнедеятельность на захваченных территориях. В Скадовске жители остались без воды — из-за кадрового дефицита и упадка инфраструктуры - говорится в сообщении.

Как отмечает ЦНС:

коммуникации изношены;

коммунальщики уехали, спасаясь от "русского мира";

кое-где воду и электричество подают по графику - когда и как удастся.

Вместо развития - упадок. Вместо заботы - страх и давление. Именно это несет оккупация - подытоживают в ЦНС.

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