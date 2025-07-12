Туристический сезон на оккупированных территориях Украины снова провалился: в ЦНС назвали причину
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях Украины сорван туристический сезон из-за отсутствия туристов и персонала. Большинство пансионатов закрыты или превращены в казармы, а единственный "турпоток" составляют семьи коллаборантов.
На временно оккупированных территориях Украины (ВОТ) снова сорван туристический сезон, нет ни туристов, ни персонала. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что большинство пансионатов закрыты или превращены в казармы.
Единственный "турпоток" - это семьи коллаборантов, которых принудительно отправляют в ВОТ по путевкам
В то же время в ЦНС указывают, что главная проблема - это нехватка обслуживающего персонала: оккупанты не могут преодолеть кадровый дефицит, ведь местные не хотят работать на захватчика.
Напомним
По данным Института изучения войны, Крым в ближайшие месяцы может столкнуться с серьезным водным кризисом, который спровоцировала российская оккупация Крыма и который бесхозяйственность и нерациональное использование ресурсов со стороны РФ еще больше усугубят.
Оккупанты превращают ВОТ Запорожской области в "курорт" из руин и окопов17.04.25, 02:24 • 18165 просмотров