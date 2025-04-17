Оккупанты превращают ВОТ Запорожской области в "курорт" из руин и окопов
Киев • УНН
На оккупированных территориях Запорожской области россияне запустили псевдотуристический проект среди руин, окопов и похищенных экспонатов. Цель – скрыть милитаризацию и ограбление.
На временно захваченных территориях Запорожской области захватчики начали новый "проект" псевдотуристического направления среди руин, окопов и похищенных экспонатов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Мелитополь обещают превратить в "круглогодичный курорт", а посетителям предлагают "экскурсии" с кремлевским привкусом за символические 200 рублей. Обещают маршруты по промышленным объектам, пляжи и даже культурную программу – конечно, в стиле "великой победы".
На самом же деле под этим фасадом скрывается милитаризация побережья, траншеи посреди пляжей, блокпосты вместо туристических зон и массовое разграбление культурных учреждений. Музеи опустели, набережные залиты бетоном, а вместо истории края – "лекции об освобождении от нацистов".
По данным Центра национального сопротивления, подобная активность – не что иное, как прикрытие для преступной деятельности: ограблений, уничтожения наследия и информационного давления на местное население. Так называемый туризм служит лишь ширмой для оправдания оккупации.
Напомним
оккупационные войска привозят рабочих из рф и Крыма в оккупированный заповедник Аскания-Нова в Украине в рамках "промышленного туризма", подвергая опасности гражданское население, подвергая его военным объектам в заповедной зоне.
россияне имитируют туризм на оккупированных территориях Украины - Центр нацсопротивления27.06.24, 15:51 • 18652 просмотра