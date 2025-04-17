На временно захваченных территориях Запорожской области захватчики начали новый "проект" псевдотуристического направления среди руин, окопов и похищенных экспонатов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Мелитополь обещают превратить в "круглогодичный курорт", а посетителям предлагают "экскурсии" с кремлевским привкусом за символические 200 рублей. Обещают маршруты по промышленным объектам, пляжи и даже культурную программу – конечно, в стиле "великой победы".

На самом же деле под этим фасадом скрывается милитаризация побережья, траншеи посреди пляжей, блокпосты вместо туристических зон и массовое разграбление культурных учреждений. Музеи опустели, набережные залиты бетоном, а вместо истории края – "лекции об освобождении от нацистов".

По данным Центра национального сопротивления, подобная активность – не что иное, как прикрытие для преступной деятельности: ограблений, уничтожения наследия и информационного давления на местное население. Так называемый туризм служит лишь ширмой для оправдания оккупации.

Напомним

оккупационные войска привозят рабочих из рф и Крыма в оккупированный заповедник Аскания-Нова в Украине в рамках "промышленного туризма", подвергая опасности гражданское население, подвергая его военным объектам в заповедной зоне.

россияне имитируют туризм на оккупированных территориях Украины - Центр нацсопротивления