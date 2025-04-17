Окупанти перетворюють ТОТ Запорізької області на "курорт" з руїн та окопів

На тимчасово захоплених територіях Запорізької області загарбники розпочали новий "проект" псевдотуристичного напряму серед руїн, окопів і викрадених експонатів. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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Мелітополь обіцяють перетворити на "цілорічний курорт", а відвідувачам пропонують "екскурсії" з кремлівським присмаком за символічні 200 рублів. Обіцяють маршрути промисловими об’єктами, пляжі та навіть культурну програму – звісно, у стилі "вєлікой пабєди".

Насправді ж під цим фасадом приховується мілітаризація узбережжя, траншеї посеред пляжів, блокпости замість туристичних зон і масове розграбування культурних установ. Музеї спорожніли, набережні залиті бетоном, а замість історії краю – "лекції про освобождєніє от нацистов".

За даними Центру національного спротиву, подібна активність – не що інше, як прикриття для злочинної діяльності: пограбувань, знищення спадщини та інформаційного тиску на місцеве населення. Так званий туризм слугує лише ширмою для виправдання окупації.

Нагадаємо

окупаційні війська привозять робітників з рф та Криму до окупованого заповідника Асканія-Нова в Україні в рамках "промислового туризму", наражаючи на небезпеку цивільне населення, наражаючи його на військові об'єкти в заповідній зоні.

росіяни імітують туризм на окупованих територіях України - Центр нацспротиву