росіяни імітують туризм на окупованих територіях України - Центр нацспротиву
Київ • УНН
Російські окупаційні війська привозять робітників з рф та Криму до окупованого заповідника Асканія-Нова в Україні в рамках "промислового туризму", наражаючи на небезпеку цивільне населення, наражаючи його на військові об'єкти в заповідній зоні.
Окупаційні війська рф звозять працівників з ростовської області та Криму в межах "промислового туризму" до окупованої Асканії-Нової. Про це пише УНН з посиланням на Центр національного спротиву.
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У Центрі нацспротиву розповіли, що на екскурсії привозять працівників харчової промисловості з рф та окупованого Криму.
Окупанти продовжують імітувати туризм на тимчасово захоплених територіях. Всього на "екскурсії" завезли 160 людей. Зауважимо, що на території заповіднику функціонують військові обʼєкти зс рф. Таким чином організація екскурсій є наражає на небезпеку цивільних осіб
Центр національного спротиву закликає не брати участь в будь-яких ініціативах ворога та не наражати себе на небезпеку.
Нагадаємо
Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець заявив, що за період російської окупації заповідника "Асканія-Нова" Україна втратила майже 6 тис. гектарів заповідної території.
Заповідник "Асканія-Нова", який перебуває в окупації, знаходиться в критичному стані - Центр нацспротиву 26.04.24, 16:07 • 44436 переглядiв