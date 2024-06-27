Оккупационные войска рф свозят работников из Ростовской области и Крыма в рамках "промышленного туризма" в оккупированную Асканию-Новую. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

В Центре нацсопротивления рассказали, что на экскурсии привозят работников пищевой промышленности из рф и оккупированного Крыма.

Оккупанты продолжают имитировать туризм на временно захваченных территориях. Всего на "экскурсии" завезли 160 человек. Заметим, что на территории заповедника функционируют военные объекты ВС РФ. Таким образом организация экскурсий подвергает опасности гражданских лиц - рассказали в Спротиве.

Центр национального сопротивления призывает не участвовать в любых инициативах врага и не подвергать себя опасности.

Напомним

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что за период российской оккупации заповедника "Аскания-Нова" Украина потеряла почти 6 тыс. гектаров заповедной территории.

Заповедник "Аскания-Нова", который находится в оккупации, находится в критическом состоянии - Центр нацсопротивления