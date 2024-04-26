Заповедник "Аскания-Нова", который находится в оккупации, находится в критическом состоянии - Центр нацсопротивления

Заповедник "Аскания-Нова", который находится на оккупированных россией территориях Украины, находится в критическом состоянии. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

В Сопротивлении отметили, что о критической ситуации уже заговорили и сами оккупанты. В частности, пособник оккупационной власти вор животных Олег Зубков обратился ко всем заповедникам и зоопаркам России с просьбой поделиться своим животным фондом чтобы хоть как-то наполнить практически уничтоженный уникальный заповедник

С первых часов вторжения российских войск в Украину 24 февраля 2022 года "Аскания-Нова" оказалась в зоне временной оккупации. 44% площадей природно-заповедного фонда Украины оказались в зоне риска - из-за потенциальных пожаров, боевых действий, проезда военной техники. Более того, оккупанты проводили здесь охоту на уникальных животных - рассказали в Центре нацсопротивления.

Отмечается, что оккупационная администрация похитила животных из херсонского заповедника "Аскания-Нова" и перевезла их в Россию и Крым. Кража состоялась в рамках "соглашения о сотрудничестве". Соответствующее соглашение не является действительным, ведь составляли его между собой сами оккупанты.

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Дополнение

В Сопротивлении призывают всех украинцев сообщать о врагах и коллаборационистах по ссылке. Также в Центре нацсопротивления подчеркнули, что все, кто причастен к экологическим преступлениям, понесет ответственность после деоккупации региона.

Напомним

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что на сегодня ущерб окружающей среде, который нанесла Россия, составляет более 2,4 трлн гривен.