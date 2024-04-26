Заповедник "Аскания-Нова", который находится в оккупации, находится в критическом состоянии - Центр нацсопротивления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  16109 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  101339 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  103738 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  104090 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  70318 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  72164 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  152668 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167616 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172093 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151240 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

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ГУР осуществило кибератаку на ресурсы российской партии власти "единая россия" - источник

ГУР осуществило кибератаку на ресурсы российской партии власти "единая россия" - источник

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Норвегия выделяет 13,7 млн долл. на обслуживание танков Leopard для Украины

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Глава Пентагона: "Рамштайн" сосредоточится на усилении ПВО Украины, наряду с необходимыми ей перехватчиками, артиллерией и бронетехникой

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"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

25 апреля 2024, 11:04  •  172986 просмотра
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23 апреля 2024, 08:23  •  313714 просмотра

Заповедник "Аскания-Нова", который находится в оккупации, находится в критическом состоянии - Центр нацсопротивления

Природный заповедник "Аскания-Нова" в оккупированной Россией Украине находится в критическом состоянии из-за действий оккупантов, в частности охоты на уникальных животных, похищения животных в россию и Крым, угрозы пожаров и повреждений от боевых действий и военной техники.

Война •   •  23725 просмотра
Заповедник "Аскания-Нова", который находится в оккупации, находится в критическом состоянии - Центр нацсопротивления

Посевная-2024: в Украине засеяно уже 2,4 млн га зерна

Во время весенней посевной кампании на подконтрольной Украине территории украинские фермеры засеяли 2,4 миллиона гектаров яровыми культурами, в частности кукурузой, ячменем, пшеницей, горохом и овсом.

Экономика •   •  21155 просмотра
Посевная-2024: в Украине засеяно уже 2,4 млн га зерна

ГУР осуществило кибератаку на ресурсы российской партии власти "единая россия" - источник

Главное управление разведки министерства обороны Украины осуществило кибератаку на ресурсы российской правящей партии "единая россия", в результате чего часть их серверов и доменов вышла из строя.

Война •   •  19891 просмотра
ГУР осуществило кибератаку на ресурсы российской партии власти "единая россия" - источник

Норвегия выделяет 13,7 млн долл. на обслуживание танков Leopard для Украины

Норвегия выделит до 150 миллионов норвежских крон (13,7 миллиона долларов США) на техническое обслуживание подаренных Украине танков Leopard в Польше.

Война •   •  19869 просмотра
Норвегия выделяет 13,7 млн долл. на обслуживание танков Leopard для Украины

Глава Пентагона: "Рамштайн" сосредоточится на усилении ПВО Украины, наряду с необходимыми ей перехватчиками, артиллерией и бронетехникой

На встрече в формате Рамштайн глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что партнеры сосредоточатся на усилении противовоздушной обороны Украины путем предоставления большего количества систем противовоздушной обороны, ракет-перехватчиков, артиллерии и бронетехники, чтобы помочь Украине защитить своих граждан и вернуть оккупированные территории.

Война •   •  8580 просмотра
Глава Пентагона: "Рамштайн" сосредоточится на усилении ПВО Украины, наряду с необходимыми ей перехватчиками, артиллерией и бронетехникой

Противник пытается взять Часов Яр в оперативное окружение, но за последние 7 дней никаких успехов не имел - Волошин

россияне пытаются захватить Часовой Яр, обойдя его с фланга через населенные пункты Богдановка и Ивановское, но за последние 7 дней, несмотря на круглосуточные бои, окружить Часовой Яр не удалось.

Война •   •  8278 просмотра
Противник пытается взять Часов Яр в оперативное окружение, но за последние 7 дней никаких успехов не имел - Волошин

Дело о теракте в подмосковном "Крокусе": росСМИ сообщают о еще одном задержанном

Еще один подозреваемый, гражданин Таджикистана 2003 года рождения, был задержан как возможный соучастник смертоносного теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", в результате которого погибло 145 человек.

Криминал и ЧП •   •  8114 просмотра
Дело о теракте в подмосковном "Крокусе": росСМИ сообщают о еще одном задержанном

Истребители F-16 и обученные пилоты начнут прибывать в Украину в этом году - глава Пентагона

По словам министра обороны США Ллойда Остина, больше эскадрильи истребителей F-16 вместе с подготовленными пилотами и вспомогательным персоналом будут доставлены в Украину в этом году.

Война •   •  11255 просмотра
Истребители F-16 и обученные пилоты начнут прибывать в Украину в этом году - глава Пентагона

Сегодня цена биткоина закрепилась на уровне 64 тысячи долларов: какие факторы сдерживают рост

Цена биткоина оставалась стабильной на уровне около $64 000 из-за подавленных настроений на рынке криптовалют, связанных с ожиданиями повышения процентных ставок в США.

Экономика •   •  9378 просмотра
Сегодня цена биткоина закрепилась на уровне 64 тысячи долларов: какие факторы сдерживают рост

Украинцы уже более 55 тысяч раз перерегистрировали авто через "Дію"

Более 55 000 украинцев уже воспользовались сервисом "Дія" для купли-продажи автомобилей без бумаг, очередей и ожидания, а также для быстрой перерегистрации и получения номерных знаков и технических паспортов по почте.

Общество •   •  8223 просмотра
Украинцы уже более 55 тысяч раз перерегистрировали авто через "Дію"