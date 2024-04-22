Уничтоженные леса и заминированные территории: в СтратКоми рассказали, какой вред россияне нанесли украинской окружающей среде

За два года с начала полномасштабного вторжения российские войска повредили или уничтожили несколько миллионов украинских лесов и заминировали 174 тысячи квадратных километров территории страны. Об этом заявили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, передает УНН.

Детали

В ведомстве отмечают, что два года широкомасштабного вторжения Россия нанесла украинской окружающей среде катастрофический вред. В частности:

Взрывоопасными предметами загрязнили 174 тысячи квадратных километров территории Украины, что равно суммарной площади Австрии и Венгрии;

Три миллиона гектаров украинских лесов поражены войной - это практически площадь Молдовы;



В результате теракта рф на Каховской ГЭС затоплено 620 квадратных километров, то есть площадь трех таких городов, как Вашингтон.



Российская агрессия вызвала выброс 150 миллионов тонн парниковых газов, то есть как вся Болгария за три года.



514 украинских объектов природоохранного заповедного фонда оккупированы россиянами, в частности 10 национальных парков, 8 заповедников и 2 биосферных заповедника.



Всего украинской окружающей среде нанесли ущерб на более 63 миллиардов долларов США. Это больше ВВП таких европейских государств, как Эстония.



россия угрожает не только Украине, варвары в принципе не соблюдают правила цивилизованного мира. Например, в 2021 году россияне взорвали на орбите спутник, чем создали полторы тысячи опасных фрагментов космического мусора, которые угрожали даже Международной космической станции - заявили в СтратКоми.

Напомним,

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявил, что на сегодня ущерб окружающей среде, который нанесла Россия, составляет более 2,4 трлн гривен.

россияне за неделю уничтожили более 100 гектаров леса на Лиманском направлении - Минприроды