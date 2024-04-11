россияне за неделю уничтожили более 100 гектаров леса на Лиманском направлении - Минприроды

Более 100 га за неделю - таковы масштабы уничтожения леса россиянами на Лиманском направлении. Об этом министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец сообщил на своей странице Facebook, передает УНН.

Постоянные обстрелы и минирование превращают украинские леса в пожарища и поля с воронками, где нет жизни. российские боеприпасы не только делают из деревьев уголь, но и убивают и заставляют покидать свои дома лесных жителей. Огнем уничтожено уже более 6,5 тыс. га лесов Лиманского лесхоза, из которых 100 га - только за последнюю неделю - отметил Руслан Стрелец.

Он напомнил, что в 2022 году Лиманский лесхоз пережил полгода российской оккупации. По его словам, оккупация для украинского леса означала:

полное уничтожение инфраструктуры лесхоза;

уничтожение уникальной экологической тропы "Лесное ожерелье" вблизи Ямполя, которая ежегодно привлекала десятки тысяч туристов. Вследствие обстрелов по лесам разбежались экзотические животные (альпаки, пони, кенгуру, страусы), которые не приспособлены к жизни в дикой природе;



уничтожение оккупантами 80% Нацпарка "Святые горы" - жемчужины украинской окружающей среды, в состав которого входит часть Лиманского лесхоза.



"Тушить лесные пожары и спасать животных непросто из-за минирования и продолжения боевых действий. Однако предприятие там, где возможно уже возобновило свою работу. В прошлом году на месте сожженного леса высажены первые 9000 саженцев хвойных. В этом году - в планах восстановить леса Лиманщины на площади 100 гектаров.", - заявил Руслан Стрелец.

По его словам, Украина - первое государство мира, которое собирает доказательства экоцида в результате боевых действий.

В Херсонской области убытки от загрязнения воздуха во время военного положения приблизились к 145 млрд грн