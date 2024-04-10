В Херсонской области убытки от загрязнения воздуха во время военного положения приблизились к 145 млрд грн

В Херсонской области зафиксировали убытки в размере почти 145 миллиардов гривен из-за загрязнения воздуха, вызванного чрезвычайными ситуациями и военным положением, сообщили в среду в Госэкоинспекции Южного округа, пишет УНН.

Детали

Продолжая работу по фиксации ущерба, нанесенного окружающей среде в результате военного положения, инспекторами рассчитаны убытки за загрязнение атмосферного воздуха в Херсонской области.

"Общая сумма рассчитанных убытков, в результате загрязнения атмосферного воздуха Херсонской области, составляет почти 145 млрд грн", - сообщили в окружном представительстве ГЭИ в соцсетях.

Указано, что по состоянию на начало апреля 2024 года обработано 150 фактов неорганизованных выбросов загрязняющих веществ или смеси таких веществ в атмосферный воздух в результате возникновения чрезвычайных ситуаций и/или во время действия военного положения.

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