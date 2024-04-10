В Херсонской области убытки от загрязнения воздуха во время военного положения приблизились к 145 млрд грн

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  34990 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

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Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  57977 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  59534 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  113452 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  114139 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  113814 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  107750 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113330 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
9 апреля 2024, 06:29  •  110154 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

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ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  137963 просмотра

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3 апреля 2024, 11:28  •  440328 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  506016 просмотра

В Херсонской области убытки от загрязнения воздуха во время военного положения приблизились к 145 млрд грн

Инспекторы подсчитали убытки объемом почти 145 миллиардов гривен из-за загрязнения воздуха в Херсонской области, вызванного чрезвычайными ситуациями и военным положением.

Общество •   •  9801 просмотра
В Херсонской области убытки от загрязнения воздуха во время военного положения приблизились к 145 млрд грн

Украина разрабатывает технологию UA DroneID, которая поможет отличать свои и вражеские БПЛА на поле боя

Украина разрабатывает инновационную технологию UA DroneID в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, ОО "Аэроразведка" и CossackLabs для идентификации своих и вражеских беспилотников, повышения безопасности и эффективности миссий, обеспечения ситуационной осведомленности и минимизации дружественного огня.

Война •   •  7613 просмотра
Украина разрабатывает технологию UA DroneID, которая поможет отличать свои и вражеские БПЛА на поле боя

БПЛА, машины разминирования и снаряды: Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины

Германия обновила свою военную помощь Украине, предоставив разнообразное оборудование, включая транспортные средства, боеприпасы, беспилотники, системы разминирования, камеры, винтовки и детонаторы.

Война •   •  7491 просмотра
БПЛА, машины разминирования и снаряды: Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины

Нардепы пригласили в парламент Сырского, Баргилевича и Содоля перед началом рассмотрения законопроекта о мобилизации

Верховная Рада пригласила Главнокомандующего Александра Сырского, Начальника Генерального штаба Анатолия Баргилевича и Командующего Объединенных сил Юрия Содоля выступить перед рассмотрением закона о мобилизации.

Война •   •  9848 просмотра
Нардепы пригласили в парламент Сырского, Баргилевича и Содоля перед началом рассмотрения законопроекта о мобилизации

Парламент ратифицировал обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой

Украинский парламент ратифицировал изменения в Соглашение о свободной торговле с Канадой 2017 года, добавив к существующему соглашению сферу услуг.

Экономика •   •  9152 просмотра
Парламент ратифицировал обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой

Британская разведка: рф в этом году стремится набрать в армию 400 тысяч контрактников

В 2024 году россия стремится набрать около 400 000 солдат-контрактников, чтобы компенсировать значительные потери в войне против Украины и поддержать планы по увеличению численности своих вооруженных сил.

Война •   •  9259 просмотра
Британская разведка: рф в этом году стремится набрать в армию 400 тысяч контрактников

россия применяет старую авиацию для патрулирования прибрежных зон, случаи с падением вражеских самолетов могут участиться - ВМС

россия использует списанные самолеты, такие как БЭ-12, для патрулирования прибрежных зон, что увеличивает вероятность инцидентов с падением российской авиации.

Война •   •  9544 просмотра
россия применяет старую авиацию для патрулирования прибрежных зон, случаи с падением вражеских самолетов могут участиться - ВМС

Более 200 европейских трейдеров используют газовую инфраструктуру Украины - Минэнерго

Более 200 европейских трейдеров уже пользуются газотранспортной инфраструктурой Украины, которая стала частью системы ЕС, несмотря на продолжающиеся боевые действия, и количество трейдеров продолжает расти.

Экономика •   •  12054 просмотра
Более 200 европейских трейдеров используют газовую инфраструктуру Украины - Минэнерго

Ученые обнаружили, что ИИ может притворяться глупее, чем есть на самом деле

Новое исследование показывает, что продвинутые модели ИИ могут притворяться менее умными, чем они есть на самом деле, что имеет последствия, поскольку они продолжают становиться умнее.

Общество •   •  10142 просмотра
Ученые обнаружили, что ИИ может притворяться глупее, чем есть на самом деле

Вероятнее всего, голосование за мобилизационный законопроект состоится завтра - Гончаренко

Верховная Рада планирует рассмотреть поправки к законопроекту о мобилизации сегодня, а голосование, вероятно, состоится завтра, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Война •   •  11181 просмотра
Вероятнее всего, голосование за мобилизационный законопроект состоится завтра - Гончаренко