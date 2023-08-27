За год ущерб окружающей среде из-за российской войны вырос в 5 раз - министр Стрелец

Детали

Так, в мае 2022 года после изгнания оккупантов с Киевщины были озвучены первые цифры после полномасштабного вторжения — 13,2 млрд грн. В августе 2022 года сумма убытков уже составляла 395 млрд гривен.

После деоккупации Харьковщины, освобождения Херсона и массовых ракетных атак в министерстве подсчитали, что на начало этого года россия нанесла ущерб окружающей среде в почти 1,5 трлн гривен.

Цитата

“Август 2023 года. Имеем актуализированные данные в размере 2 трлн гривен. Продолжается работа по расчету убытков по кейсу Каховской ГЭС. За год сумма ущерба окружающей среде выросла в 5 раз. Сумма растет ежедневно. Это далеко не окончательные цифры. Полную картину получим после деоккупации всей Украины”, — отметил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ущерб для экологии Украины от военной агрессии рф составляет более 2 триллионов гривен — Александр Рувин