За год ущерб окружающей среде из-за российской войны вырос в 5 раз - министр Стрелец
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Сумма ущерба, нанесенного окружающей среде россиянами из-за войны в Украине, за год выросла в 5 раз и достигла 2 трлн гривен. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец в Facebook, пишет УНН.
Детали
Так, в мае 2022 года после изгнания оккупантов с Киевщины были озвучены первые цифры после полномасштабного вторжения — 13,2 млрд грн. В августе 2022 года сумма убытков уже составляла 395 млрд гривен.
После деоккупации Харьковщины, освобождения Херсона и массовых ракетных атак в министерстве подсчитали, что на начало этого года россия нанесла ущерб окружающей среде в почти 1,5 трлн гривен.
Цитата
“Август 2023 года. Имеем актуализированные данные в размере 2 трлн гривен. Продолжается работа по расчету убытков по кейсу Каховской ГЭС. За год сумма ущерба окружающей среде выросла в 5 раз. Сумма растет ежедневно. Это далеко не окончательные цифры. Полную картину получим после деоккупации всей Украины”, — отметил министр.
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