За рік збитки довкіллю через російську війну зросли у 5 разів - міністр Стрілець

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Так, у травні 2022 року після вигнання окупантів з Київщини були озвучені перші цифри після повномасштабного вторгнення — 13,2 млрд грн. В серпні 2022 року сума збитків вже складала 395 млрд гривень.

Після деокупації Харківщини, звільнення Херсону та масові ракетних атак у міністерстві підрахували, що на початок цього року росія завдала збитків довкіллю у майже 1,5 трлн гривень.

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“Серпень 2023 року. Маємо актуалізовані дані у розмірі 2 трлн гривень. Продовжується робота з обрахунку збитків за кейсом Каховської ГЕС. За рік сума збитків довкіллю зросла у 5 разів. Сума росте щодня. Це далеко не остаточні цифри. Повну картину отримаємо після деокупації всієї України”, — зазначив міністр.

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