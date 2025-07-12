Туристичний сезон на окупованих територіях України знову провалився: у ЦНС назвали причину
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях України зірвано туристичний сезон через відсутність туристів та персоналу. Більшість пансіонатів закриті або перетворені на казарми, а єдиний "турпотік" складають родини колаборантів.
На тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) знову зірвано туристичний сезон, немає ні туристів, ні персоналу. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що більшість пансіонатів закриті або перетворені на казарми.
Єдиний "турпотік" - це родини колаборантів, яких примусово відправляють у ТОТ по путівках
Водночас у ЦНС вказують, що головна проблема - це брак обслуговуючого персоналу: окупанти не можуть подолати кадровий дефіцит, адже місцеві не хочуть працювати на загарбника.
Нагадаємо
За даними Інституту вивчення війни, Крим найближчими місяцями може зіткнутися з серйозною водною кризою, яку спровокувала російська окупація Криму і яку безгосподарність і нераціональне використання ресурсів з боку рф ще більше посилять.
Окупанти перетворюють ТОТ Запорізької області на "курорт" з руїн та окопів17.04.25, 02:24 • 18165 переглядiв