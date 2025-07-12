Туристичний сезон на окупованих територіях України знову провалився: у ЦНС назвали причину

На тимчасово окупованих територіях України (ТОТ) знову зірвано туристичний сезон, немає ні туристів, ні персоналу. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.

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Зазначається, що більшість пансіонатів закриті або перетворені на казарми.

Єдиний "турпотік" - це родини колаборантів, яких примусово відправляють у ТОТ по путівках - йдеться у повідомленні.

Водночас у ЦНС вказують, що головна проблема - це брак обслуговуючого персоналу: окупанти не можуть подолати кадровий дефіцит, адже місцеві не хочуть працювати на загарбника.

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За даними Інституту вивчення війни, Крим найближчими місяцями може зіткнутися з серйозною водною кризою, яку спровокувала російська окупація Криму і яку безгосподарність і нераціональне використання ресурсів з боку рф ще більше посилять.

Окупанти перетворюють ТОТ Запорізької області на "курорт" з руїн та окопів