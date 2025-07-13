Скадовськ без води: окупаційна "турбота" обернулась розрухою
Київ • УНН
Скадовськ зіткнувся з гуманітарною кризою через відсутність водопостачання. Причиною є втеча фахівців, зношена інфраструктура та управлінський хаос, що виникли за три роки окупації.
На четвертому році російської окупації Скадовськ залишився без водопостачання. Через втечу фахівців, зношену інфраструктуру й управлінський хаос місто занурюється в гуманітарну кризу.
Про це повідомив Центр національного спротиву пише УНН.
Деталі
Вже понад 3 роки окупації, а росія досі не здатна забезпечити базову життєдіяльність на захоплених територіях. У Скадовську мешканці лишились без води — через кадровий дефіцит та занепад інфраструктури
Як зазначає ЦНС:
- комунікації зношені;
- комунальники виїхали, рятуючись від "русского міра";
- подекуди воду й електрику подають за графіком - коли і як вдасться.
Замість розвитку - занепад. Замість турботи - страх і тиск. Саме це несе окупація
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