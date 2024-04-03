Сотрудничала с оккупантами, председательствуя в незаконном сельском совете на Херсонщине: коллаборационистке грозит 10 лет заключения

В суд направлено обвинительное заключение в отношении предательницы, которая занимала должность "главы" поселка в незаконно созданном оккупантами органе власти, в Херсонской области. Фигурантка организовывала работу псевдооргана, поддерживая действия и решения государства-агрессора; коллаборационистке грозит до 10 лет заключения, передает УНН со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.

Детали

В суд направлено обвинительное заключение в отношении жительницы Херсонского региона по факту коллаборационизма. Следствием установлено, что в мае 2022 года обвиняемая пошла на сотрудничество с врагом, - она занимала должность "исполняющего обязанности председателя" в незаконно созданном органе власти, который назывался "Благодатненский сельский совет Скадовского муниципального округа Херсонской области".

Также предательница организовывала работу псевдооргана, подбирала и назначала в него людей, сообщает прокуратура Херсонщины.

Следствием установлено, что обвиняемая поддерживала действия и решения государства-агрессора, его вооруженных формирований и оккупационной администрации, в частности, - организовывала пророссийские массовые мероприятия.

Предательнице грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью аналогичным сроком с конфискацией имущества.

Напомним,

В Киеве задержали предпринимателя, который ведет бизнес на оккупированной территории и поставляет россиянам строительные материалы для оборонительных укреплений.

Четыре предателя, которые воевали против украинских войск на востоке и юге Украины в составе российских оккупационных группировок, были приговорены к 15 годам лишения свободы за государственную измену, участие в террористической группе и содействие российским вооруженным силам.