Сотрудничала с оккупантами, председательствуя в незаконном сельском совете на Херсонщине: коллаборационистке грозит 10 лет заключения
Киев • УНН
Жителю Херсонской области грозит до 10 лет лишения свободы за то, что он сотрудничал с врагом, занимая должность "исполняющего обязанности председателя" в незаконно созданном сельском совете и поддерживая действия и решения российских оккупационных сил.
В суд направлено обвинительное заключение в отношении предательницы, которая занимала должность "главы" поселка в незаконно созданном оккупантами органе власти, в Херсонской области. Фигурантка организовывала работу псевдооргана, поддерживая действия и решения государства-агрессора; коллаборационистке грозит до 10 лет заключения, передает УНН со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру.
Детали
В суд направлено обвинительное заключение в отношении жительницы Херсонского региона по факту коллаборационизма. Следствием установлено, что в мае 2022 года обвиняемая пошла на сотрудничество с врагом, - она занимала должность "исполняющего обязанности председателя" в незаконно созданном органе власти, который назывался "Благодатненский сельский совет Скадовского муниципального округа Херсонской области".
Также предательница организовывала работу псевдооргана, подбирала и назначала в него людей, сообщает прокуратура Херсонщины.
Следствием установлено, что обвиняемая поддерживала действия и решения государства-агрессора, его вооруженных формирований и оккупационной администрации, в частности, - организовывала пророссийские массовые мероприятия.
Предательнице грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью аналогичным сроком с конфискацией имущества.
Напомним,
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