На центральной площади рядом с "избирательным пунктом" оккупированного Скадовска прогремел взрыв во время патрулирования оккупационных сил, пятеро оккупантов получили ранения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

На временно оккупированных территориях силы оппозиции снова помешали проведению псевдо выборов президента рф.

15 марта около 15:00, рядом с "избирательным пунктом" на центральной площади временно оккупированного Скадовска прогремел взрыв во время патрулирования оккупационных сил.

В результате успешной диверсии движения сопротивления пятеро оккупантов были доставлены в больницу.

Из-за неспособности обеспечить безопасность своего собственного личного состава оккупационная администрация города практически отменила дальнейшее проведение "выборов" в городе, разрешив "голосование" по месту жительства.

Центр национального сопротивления подчеркивает, что ни один из виновников организации "выборов" не избежит ответственности.

Напомним

США осуждают фейковые выборы, проведенные россией на оккупированных украинских территориях, и никогда не признают их легитимность или результаты.