В оккупированном Скадовске рядом с "избирательным пунктом" прогремел взрыв: пятеро оккупантов ранены

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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skadovskСкадовск
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
  •  110617 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  129558 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  131298 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  132974 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  112497 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  126948 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  120259 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128842 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141494 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128451 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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Публикации

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Отсутствие логики: ДОТ пытаются критиковать за то, что украинские бойцы не будут голодными

15 марта 2024, 12:36  •  151306 просмотра
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Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

13 марта 2024, 09:59  •  251365 просмотра
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12 марта 2024, 09:24  •  284728 просмотра
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Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  305576 просмотра

В оккупированном Скадовске рядом с "избирательным пунктом" прогремел взрыв: пятеро оккупантов ранены

Из-за взрыва рядом с "избирательным пунктом" в оккупированном Скадовске 5 оккупантов получили ранения - так Силы сопротивления продолжают препятствовать фейковым российским выборам.

Война •   •  7115 просмотра
В оккупированном Скадовске рядом с "избирательным пунктом" прогремел взрыв: пятеро оккупантов ранены

Обсудили ситуацию с обстрелами: глава МВД провел в Одессе оперативное совещание

Министр внутренних дел Игорь Клименко провел оперативное совещание в Одессе, чтобы обсудить ситуацию с обстрелами в Украине, где за последние сутки враг совершил 400 обстрелов в 10 областях.

Война •   •  9066 просмотра
Обсудили ситуацию с обстрелами: глава МВД провел в Одессе оперативное совещание

В Легионе "Свобода России" анонсировали массированный удар по военным объектам в белгороде

Легион "Свобода России" объявил о массированной атаке на российские военные объекты и позиции в белгороде в 17:00, призвав жителей немедленно укрыться.

Война •   •  16105 просмотра
В Легионе "Свобода России" анонсировали массированный удар по военным объектам в белгороде

Дроны СБУ отработали еще по трем нефтеперерабатывающим заводам "Роснефти": стали известны детали

Ударные беспилотники СБУ атаковали еще три нефтеперерабатывающих завода "Роснефти" в самарской области, фактически нацелившись на около 10% всех нефтеперерабатывающих мощностей россии и подорвав ее экономический потенциал для ведения войны в Украине.

Война •   •  16603 просмотра
Дроны СБУ отработали еще по трем нефтеперерабатывающим заводам "Роснефти": стали известны детали

В Офисе Президента рассказали о планах поддержки "Сделано в Украине"

Украина планирует поддерживать украинских производителей в рамках инициативы "Сделано в Украине" через программы кэшбека, инвестиционные кредиты и упрощенное государственное регулирование для стимулирования спроса, обеспечения финансирования и уменьшения бюрократии.

Экономика •   •  18048 просмотра
В Офисе Президента рассказали о планах поддержки "Сделано в Украине"

Оккупанты атакуют с дронов жителей Херсонщины, есть раненые

71-летний мужчина получил ранения от взрывчатки, сброшенной с российского беспилотника в Бериславе, а еще один человек получил легкие ранения от взрывчатки, сброшенной с беспилотника в селе Львове Херсонской области.

Война •   •  16902 просмотра
Оккупанты атакуют с дронов жителей Херсонщины, есть раненые

Кулеба - Блинкену: неспособность поддержать Украину подрывает лидерство и безопасность США

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил Государственному секретарю США Энтони Блинкену необходимость и неотложность продолжения американской и международной поддержки Украины, включая противовоздушную оборону и артиллерийские боеприпасы, предупредив, что отсутствие такой поддержки подорвет лидерство США и поставит под угрозу национальную безопасность США.

Война •   •  17594 просмотра
Кулеба - Блинкену: неспособность поддержать Украину подрывает лидерство и безопасность США

Омбудсмен: рф использует тему обмена для дестабилизации ситуации в Украине

россияне используют тему обмена пленными для дестабилизации ситуации в Украине, заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Война •   •  17898 просмотра
Омбудсмен: рф использует тему обмена для дестабилизации ситуации в Украине

Последствия вчерашней атаки рф по Одессе: Фигель рассказал детали

В результате российской ракетной атаки на Одессу погиб 21 человек, в том числе спасатель, и еще 38 получили ранения, 11 из них - в тяжелом состоянии.

Общество •   •  18382 просмотра
Последствия вчерашней атаки рф по Одессе: Фигель рассказал детали

В Минреинтеграции разъяснили, как действовать жителям оккупированных территорий во время российских "выборов"

Украинцам на временно оккупированных территориях следует воздержаться от участия, наблюдения или оказания какой-либо помощи в проведении незаконных псевдовыборов, организованных российскими оккупантами, поскольку такие действия противоречат украинскому законодательству и международным нормам и могут привести к уголовной ответственности.

Война •   •  20259 просмотра
В Минреинтеграции разъяснили, как действовать жителям оккупированных территорий во время российских "выборов"