Во временно оккупированном Скадовске слышны взрывы
Киев • УНН
Местные жители сообщили о взрывах во временно оккупированном Скадовске на Херсонщине. В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.
Во временно оккупированном Скадовске на Херсонщине были слышны взрывы, сообщили Общественному местные жители, передает УНН.
Детали
Сейчас в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.
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