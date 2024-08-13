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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Во временно оккупированном Скадовске слышны взрывы

Во временно оккупированном Скадовске слышны взрывы

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 22:17  •  11285 просмотра

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Местные жители сообщили о взрывах во временно оккупированном Скадовске на Херсонщине. В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Во временно оккупированном Скадовске на Херсонщине были слышны взрывы, сообщили Общественному местные жители, передает УНН.

Детали

Сейчас в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

У Києві та областях України оголошено повітряну тривогу12 августа 2024, 22:07 • 14052 просмотра

Лилия Подоляк

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