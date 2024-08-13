Во временно оккупированном Скадовске слышны взрывы час назад • 12774 просмотра

В Киеве и областях Украины объявлена воздушная тревога час назад • 15467 просмотра

В Киеве изменят маршруты автобусов №44 и №70 из-за ремонта дороги 3 часа назад • 13215 просмотра

Обещали криптопроценты, но прекращали связь с клиентами: 10 подозреваемых в мошенничестве предстанут перед судом 8 часов назад • 19847 просмотра