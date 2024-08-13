В Киеве и областях Украины объявлена воздушная тревога
Киев • УНН
В Киеве и многих областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения. Военные сообщают об опасности с северо-восточного направления, жителей просят срочно проследовать в укрытие.
В Киеве и многих областях Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения. Об этом сообщили в КГВА, передает УНН.
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"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!", - говорится в сообщении.
Военные сообщают об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
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