Зеленский сообщил, что работа по увеличению систем ПВО продолжается

Зеленский сообщил, что работа по увеличению систем ПВО продолжается

Киев  •  УНН

11 августа 2024, 18:00  •  4945 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что усиление воздушного щита Украины является ключевым приоритетом. Продолжается работа с партнерами для увеличения систем ПВО и улучшения подготовки защитников неба.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что максимальное усиление украинского воздушного щита является ключевым приоритетом и соответствующая работа с партнерами, целью которой является увеличение украинского ПВО, - продолжается.

Пишет УНН со ссылкой на вечернее видеообращение президента Украины в воскресенье, 11 августа.

Нашим приоритетом остается максимальное усиление украинского воздушного щита. Нашей ПВО, нашей боевой авиации. Каждую ночь и каждый день в течение этой войны украинцы страдают от российских ударов... Мы не прекращаем работу с партнерами для того, чтобы у нас было больше систем ПВО и больше качественной подготовки и обеспечения всех подразделений защитников неба.

 - сообщил президент Зеленский.

В обращении было также об авиации. По словам Зеленского, "один из ключевых элементов воздушного щита любого государства - это боевая авиация".

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Президент резюмировал, что "террор должен проигрывать всегда - это базовый принцип защиты жизни".

И об этом так же мы будем и в дальнейшем говорить с партнерами - как ПВО защищает жизни, так и снятие ограничений на дальнобойные удары сохранит тысячи человеческих жизней. - сказал Зеленский.

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