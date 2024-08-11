Редко достигают желаемых целей, но представляют серьезную угрозу населению: Олещук о северо-корейских баллистических ракетах KN-23
Киев • УНН
Николай Олещук заявил, что баллистические ракеты KN-23 из КНДР редко достигают целей, но представляют серьезную угрозу для населения. Ночью рф атаковала Украину 57 дронами и 4 баллистическими ракетами.
Северо-корейские баллистические ракеты KN-23 хоть и редко достигают желаемых целей, но представляют серьезную угрозу населению. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук, передает УНН.
"Относительно российских ударов северо-корейскими ракетами скажу следующее: баллистические KN-23, хотя и редко достигают желаемых целей, представляют серьезную угрозу населению. Берегите себя и своих родных", - сообщил Олещук.
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Напомним
Ночью 11 августа рф атаковала Украину 57 дронами Shahed и 4 баллистическими ракетами. Силы обороны сбили 53 БПЛА в разных областях.