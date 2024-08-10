Обсудили ситуацию на фронте и реализацию Формулы мира: Ермак встретился с заместителем советника премьер-министра Индии
Киев • УНН
Руководитель ОП Андрей Ермак провел встречу с заместителем советника по нацбезопасности Индии. Обсудили ситуацию на фронте, обстрелы гражданских объектов и Формулу мира, подчеркнув важность участия Индии в мирном процессе.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился с заместителем советника по вопросам национальной безопасности премьер-министра Индии Паваном Капуром. Стороны обсудили ситуацию на фронте, обстрелы гражданской инфраструктуры и Формулу мира. Об этом сообщает Официальное интернет-представительство президента Украины, передает УНН.
Детали
Андрей Ермак рассказал о ситуации на фронте и обстрелах гражданской инфраструктуры, в частности о российской атаке на Константиновку. Руководитель офиса Президента подчеркнул важность восстановления справедливого мира для Украины и участия Индии в этом процессе. Он выразил надежду, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сможет приложить к этому усилия
Напомним,
Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква встретился с новым послом Индии Рави Шанкаром. Обсудили подготовку ко второму Саммиту мира, внедрение Формулы мира и двустороннее сотрудничество.