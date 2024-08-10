Обсудили ситуацию на фронте и реализацию Формулы мира: Ермак встретился с заместителем советника премьер-министра Индии

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретился с заместителем советника по вопросам национальной безопасности премьер-министра Индии Паваном Капуром. Стороны обсудили ситуацию на фронте, обстрелы гражданской инфраструктуры и Формулу мира. Об этом сообщает Официальное интернет-представительство президента Украины, передает УНН.

Детали

Андрей Ермак рассказал о ситуации на фронте и обстрелах гражданской инфраструктуры, в частности о российской атаке на Константиновку. Руководитель офиса Президента подчеркнул важность восстановления справедливого мира для Украины и участия Индии в этом процессе. Он выразил надежду, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сможет приложить к этому усилия - говорится в сообщении.

Напомним,

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква встретился с новым послом Индии Рави Шанкаром. Обсудили подготовку ко второму Саммиту мира, внедрение Формулы мира и двустороннее сотрудничество.