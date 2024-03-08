В Скадовске прогремел взрыв - СМИ

Во временно оккупированном Скадовске был слышен взрыв. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на местных жителей, передает УНН.

Детали

О звуке взрыва сообщили 8 марта, около 11 часов утра.

Пока официальная оккупационная так называемая "власть" Крыма не комментировала сообщения о взрывах.

Дополнение

В результате атаки на российский патрульный корабль "Сергей Котов" 5 марта, по уточненной информации по меньшей мере 27 членов экипажа получили ранения, еще семь моряков погибли.

Черное море стало опасным для россии: в Минобороны Британии отреагировали на уничтожение корабля "Сергей Котов"