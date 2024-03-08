В Скадовске прогремел взрыв - СМИ
Киев • УНН
Во временно оккупированном Скадовске утром 8 марта прогремел взрыв, о чем сообщили местные жители.
Во временно оккупированном Скадовске был слышен взрыв. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на местных жителей, передает УНН.
Детали
О звуке взрыва сообщили 8 марта, около 11 часов утра.
Пока официальная оккупационная так называемая "власть" Крыма не комментировала сообщения о взрывах.
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