Знищення корабля рф "сергій котов": поранено щонайменше 27 окупантів - ГУР
Київ • УНН
За уточненими даними української розвідки, щонайменше 27 окупантів з корабля рф "сергій котов" були поранені і ще 7 загинули під час атаки на нього поблизу Керченської протоки.
Внаслідок атаки на російський патрульний корабель "сергій котов" 5 березня, за уточненою інформацією щонайменше 27 членів екіпажу отримали поранення, ще сім моряків загинули, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, пише УНН.
За уточненою інформацією, щонайменше 27 членів екіпажу знищеного поблизу Керченської протоки російського корабля "сєргій котов" зазнали поранень різного ступеня тяжкості
За даними української розвідки, безповоротні втрати серед особового складу ворожого судна, за попередніми даними - 7 моряків.
Інформація уточнюється, вказали в ГУР.
Доповнення
У ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО України у співпраці з ВМС ЗСУ вразив морськими дронами "Magura V5" патрульний корабель чорноморського флоту рф "сєрґєй котов" неподалік від Керченської протоки. Як повідомили у ГУР, корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.
Під час атаки на ворожий корабель "сєрґєй котов" міг бути знищений ще один вертоліт рф. Загалом у росіян втрати внаслідок підтоплення судна "досить серйозні".