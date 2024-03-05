Втрати досить серйозні: у ВМС прокоментували знищення російського корабля "сергій котов"
Київ • УНН
Речник ВМС України заявив, що втрати внаслідок української атаки на російський корабель "сергій котов" були "досить серйозними". Можливо, також був знищений ворожий гелікоптер.
Під час атаки України на ворожий корабель "сергій котов" міг бути знищений ще один вертоліт рф. Загалом у росіян втрати внаслідок підтоплення судна "досить серйозні". Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Скоріш за все втрати (на кораблі- ред.) там досить серйозні. Це інформація верифікується. Звісно, ворог приховує ці втрати. І, до речі, у нього на борту ще мав бути гелікоптер
Він повідомив, що окупанти проводили пошуково-рятувальну операцію. Деяких членів екіпажу евакуювали.
"Але з огляду на те, що ці події відбувались у темний час доби, температура води досить низька, з огляду на ті пошкодження внаслідок вогневого впливу, які отримав цей корабель, сказати, що більшість екіпажу врятувалась – я не можу", – зазначив речник ВМС ЗС України.
Доповнення
У ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО України у співпраці з ВМС ЗСУ вразив морськими дронами "Magura V5" патрульний корабель чорноморського флоту рф "Сергей Котов" неподалік від Керченської протоки. Як повідомили у ГУР, корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.
Як топили "сергія котова" - у ГУР показали кадри знищення корабля чф рф05.03.24, 10:33 • 21659 переглядiв