Як топили "сергія котова" - у ГУР показали кадри знищення корабля чф рф
Київ • УНН
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило кадри знищення морськими дронами поблизу Керченської протоки патрульного корабля чф рф "сергій котов".
Головне управління розвідки Міноборони України показали кадри знищення патрульного корабля чорноморського флоту рф "сергій котов", пише УНН.
"Як топили "сєрґєя котова" - відео знищення патрульного корабля чф рф", - підписали відео у ГУР.
Доповнення
У ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО України у співпраці з ВМС ЗСУ вразив морськими дронами "Magura V5" патрульний корабель чорноморського флоту рф "сергій котов" неподалік від Керченської протоки. Як повідомили у ГУР, корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.
"Є загиблі і поранені: у ГУР розповіли подробиці знищення російського корабля "сергій котов"05.03.24, 09:45 • 20558 переглядiв