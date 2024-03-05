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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Як топили "сергія котова" - у ГУР показали кадри знищення корабля чф рф

Київ • УНН

 • 21659 перегляди

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило кадри знищення морськими дронами поблизу Керченської протоки патрульного корабля чф рф "сергій котов".

Як топили "сергія котова" - у ГУР показали кадри знищення корабля чф рф

Головне управління розвідки Міноборони України показали кадри знищення патрульного корабля чорноморського флоту рф "сергій котов", пише УНН.

"Як топили "сєрґєя котова" - відео знищення патрульного корабля чф рф", - підписали відео у ГУР.

Доповнення

У ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО України у співпраці з ВМС ЗСУ вразив морськими дронами "Magura V5" патрульний корабель чорноморського флоту рф "сергій котов" неподалік від Керченської протоки. Як повідомили у ГУР, корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів. 

"Є загиблі і поранені: у ГУР розповіли подробиці знищення російського корабля "сергій котов"05.03.24, 09:45 • 20558 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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