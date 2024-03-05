"Є загиблі і поранені: у ГУР розповіли подробиці знищення російського корабля "сергій котов"
Київ • УНН
У ГУР повідомили подробиці знищення російського корабля "сергій котов".
Внаслідок атаки морськими дронами російський корабель "сергій котов" цього разу вже точно знищений, є загиблі та поранені, інформація уточнюється. Про це в ефірі "Радіо Свобода" у вівторок сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, пише УНН.
Чергова вдала операція. (...) І "сергій котов" цього разу вже точно знищений. (...) Стосовно екіпажу ситуація з'ясовується. Є загиблі і поранені. Проте, є ймовірність, що частина екіпажу змогла евакуюватися. Принаймні відомо про понад десять карет швидкої допомоги, які на найближчій ділянці суходолу були викликані ворогом. Тобто евакуаційна операція все ж таки проводилася
За його словами, російський корабель, який вночі атакували українські розвідники, раніше брав участь в атаці на острів Зміїний, а ще на ньому планували розмістити зенітно-ракетні комплекси.
"Були плани з розміщення зенітно-ракетних комплексів на саме судно. І вже такі спроби були. Чим менше таких суден, тим менше зенітно-ракетних комплексів буде на них розміщено, а це означає більше можливостей для українських сил безпеки і оборони. Також "сергій котов" прикметний тим, що він брав участь разом із крейсером "москва" на острів Зміїний, власне тепер долучився до того ж таки крейсера "москва", - додав Юсов.
Доповнення
У ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО України у співпраці з ВМС ЗСУ вразив морськими дронами "Magura V5" патрульний корабель чорноморського флоту рф "сергій котов" неподалік від Керченської протоки. Як повідомили у ГУР, корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.