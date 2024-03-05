"Есть погибшие и раненые: в ГУР рассказали подробности уничтожения российского корабля "Сергей Котов"

В результате атаки морскими дронами российский корабль "Сергей Котов" на этот раз уже точно уничтожен, есть погибшие и раненые, информация уточняется. Об этом в эфире "Радио Свобода" во вторник сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, пишет УНН.

Очередная удачная операция. (...) И "Сергей Котов" на этот раз уже точно уничтожен. (...) По экипажу ситуация выясняется. Есть погибшие и раненые. Однако, есть вероятность, что часть экипажа смогла эвакуироваться. По крайней мере известно о более чем десяти каретах скорой помощи, которые на ближайшем участке суши были вызваны врагом. То есть эвакуационная операция все же проводилась - сказал Юсов.

По его словам, российский корабль, который ночью атаковали украинские разведчики, ранее участвовал в атаке на остров Змеиный, а еще на нем планировали разместить зенитно-ракетные комплексы.

"Были планы по размещению зенитно-ракетных комплексов на само судно. И уже такие попытки были. Чем меньше таких судов, тем меньше зенитно-ракетных комплексов будет на них размещено, а это означает больше возможностей для украинских сил безопасности и обороны. Также "Сергей Котов" примечателен тем, что он участвовал вместе с крейсером "Москва" на остров Змеиный, собственно теперь присоединился к тому же крейсеру "Москва", - добавил Юсов.

Дополнение

В ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО Украины в сотрудничестве с ВМС ВСУ поразило морскими дронами "Magura V5" патрульный корабль черноморского флота рф "Сергей Котов" неподалеку от Керченского пролива. Как сообщили в ГУР, корабль получил повреждения кормы, правого и левого бортов.