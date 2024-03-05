"Есть погибшие и раненые: в ГУР рассказали подробности уничтожения российского корабля "Сергей Котов"
Киев • УНН
В ГУР сообщили подробности уничтожения российского корабля "Сергей Котов".
В результате атаки морскими дронами российский корабль "Сергей Котов" на этот раз уже точно уничтожен, есть погибшие и раненые, информация уточняется. Об этом в эфире "Радио Свобода" во вторник сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, пишет УНН.
Очередная удачная операция. (...) И "Сергей Котов" на этот раз уже точно уничтожен. (...) По экипажу ситуация выясняется. Есть погибшие и раненые. Однако, есть вероятность, что часть экипажа смогла эвакуироваться. По крайней мере известно о более чем десяти каретах скорой помощи, которые на ближайшем участке суши были вызваны врагом. То есть эвакуационная операция все же проводилась
По его словам, российский корабль, который ночью атаковали украинские разведчики, ранее участвовал в атаке на остров Змеиный, а еще на нем планировали разместить зенитно-ракетные комплексы.
"Были планы по размещению зенитно-ракетных комплексов на само судно. И уже такие попытки были. Чем меньше таких судов, тем меньше зенитно-ракетных комплексов будет на них размещено, а это означает больше возможностей для украинских сил безопасности и обороны. Также "Сергей Котов" примечателен тем, что он участвовал вместе с крейсером "Москва" на остров Змеиный, собственно теперь присоединился к тому же крейсеру "Москва", - добавил Юсов.
Дополнение
В ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО Украины в сотрудничестве с ВМС ВСУ поразило морскими дронами "Magura V5" патрульный корабль черноморского флота рф "Сергей Котов" неподалеку от Керченского пролива. Как сообщили в ГУР, корабль получил повреждения кормы, правого и левого бортов.
"Есть погибшие и раненые: в ГУР рассказали подробности уничтожения российского корабля "Сергей Котов"
В ГУР сообщили подробности уничтожения российского корабля "Сергей Котов".
рф ночью и утром 12 раз ударила по Сумщине: было 56 взрывов
россия обстреляла 7 громад Сумской области, вызвав 56 взрывов.
На Прикарпатье произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 1,7 произошло 04 марта 2024 года в Ивано-Франковской области на глубине 7 км.
Враг из артиллерии обстрелял две громады на Николаевщине - ОВА
российские оккупанты обстреляли из артиллерии две громады на Николаевщине, пострадавших нет.
На россии после атаки БПЛА пылает нефтебаза в белгородской области
Нефтебаза в белгородской области россии загорелась после того, как ее атаковали беспилотники.
"Обоснование этого облегчает путину продажу бессмысленного нарратива": в Белом доме прокомментировали утечку разговора между немецкими офицерами
Перехваченный разговор между немецкими военными прокомментировали в Белом доме.
Армия рф за сутки убила одного жителя Донетчины и еще одного ранила
За минувшие сутки российские военные убили одного жителя Александрополя Донецкой области и ранили еще одного мирного жителя региона.
Враг обстрелял поселок на Харьковщине во время разгрузки гумпомощи, за сутки в области в результате атаки рф один раненый
Российская армия обстреляла село в Богодуховском районе Харьковщины во время разгрузки гуманитарной помощи. За сутки в области в результате вражеских атак один человек получил ранения.
Белый дом: путин пользуется задержкой с голосованием помощи США для Украины
Кирби заявил, что путин пользуется тем, что Конгресс задерживает голосование о помощи Украине.
Враг за сутки атаковал 19 населенных пунктов Херсонщины: есть раненый и повреждения
За минувшие сутки российские военные обстреляли 19 населенных пунктов Херсонской области, повредив здания и ранив одного человека.