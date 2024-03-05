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Как топили "сергея котова" - в ГУР показали кадры уничтожения корабля чф рф

Как топили "сергея котова" - в ГУР показали кадры уничтожения корабля чф рф

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 08:33  •  11779 просмотра

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало кадры уничтожения морскими дронами вблизи Керченского пролива патрульного корабля чф рф "Сергей Котов".

Главное управление разведки Минобороны Украины показало кадры уничтожения патрульного корабля черноморского флота рф "Сергей Котов", пишет УНН.

"Как топили "сергея котова" - видео уничтожения патрульного корабля чф рф", - подписали видео в ГУР.

Дополнение

В ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО Украины в сотрудничестве с ВМС ВСУ поразило морскими дронами "Magura V5" патрульный корабль черноморского флота рф "Сергей Котов" неподалеку от Керченского пролива. Как сообщили в ГУР, корабль получил повреждения кормы, правого и левого бортов. 

"Есть погибшие и раненые: в ГУР рассказали подробности уничтожения российского корабля "Сергей Котов"5 марта 2024, 07:45 • 12161 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
Як топили "сєрґєя котова" - у ГУР показали кадри знищення корабля чф рф
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