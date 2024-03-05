Потери достаточно серьезные: в ВМС прокомментировали уничтожение российского корабля "сергей котов"

Во время атаки Украины на вражеский корабль "сергей котов" мог быть уничтожен еще один вертолет рф. В целом у россиян потери в результате подтопления судна "достаточно серьезные". Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Скорее всего потери (на корабле - ред.) там достаточно серьезные. Это информация верифицируется. Конечно, враг скрывает эти потери. И, кстати, у него на борту еще должен был быть вертолет - заявил Плетенчук.

Он сообщил, что оккупанты проводили поисково-спасательную операцию. Некоторых членов экипажа эвакуировали.

"Но учитывая то, что эти события происходили в темное время суток, температура воды достаточно низкая, учитывая те повреждения в результате огневого воздействия, которые получил этот корабль, сказать, что большинство экипажа спаслось - я не могу", - отметил спикер ВМС ВС Украины.

Дополнение

В ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО Украины в сотрудничестве с ВМС ВСУ поразило морскими дронами "Magura V5" патрульный корабль черноморского флота рф "сергей котов" неподалеку от Керченского пролива. Как сообщили в ГУР, корабль получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

Как топили "сергея котова" - в ГУР показали кадры уничтожения корабля чф рф