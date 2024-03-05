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Потери достаточно серьезные: в ВМС прокомментировали уничтожение российского корабля "сергей котов"

Потери достаточно серьезные: в ВМС прокомментировали уничтожение российского корабля "сергей котов"

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 11:32  •  12068 просмотра

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Представитель ВМС Украины заявил, что потери в результате украинской атаки на российский корабль "сергей котов" были "достаточно серьезными". Возможно, также был уничтожен вражеский вертолет.

Во время атаки Украины на вражеский корабль "сергей котов" мог быть уничтожен еще один вертолет рф. В целом у россиян потери в результате подтопления судна  "достаточно серьезные". Об этом сообщил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.      

Скорее всего потери (на корабле - ред.) там достаточно серьезные. Это информация верифицируется. Конечно, враг скрывает эти потери. И, кстати, у него на борту еще должен был быть вертолет

- заявил Плетенчук. 

Он сообщил, что оккупанты проводили поисково-спасательную операцию.  Некоторых членов экипажа эвакуировали.

"Но учитывая то, что эти события происходили в темное время суток, температура воды достаточно низкая, учитывая те повреждения в результате огневого воздействия, которые получил этот корабль, сказать, что большинство экипажа спаслось - я не могу", - отметил спикер ВМС ВС Украины.

Дополнение

В ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО Украины в сотрудничестве с ВМС ВСУ поразило морскими дронами "Magura V5" патрульный корабль черноморского флота рф "сергей котов" неподалеку от Керченского пролива. Как сообщили в ГУР, корабль получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

Как топили "сергея котова" - в ГУР показали кадры уничтожения корабля чф рф5 марта 2024, 08:33 • 16542 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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