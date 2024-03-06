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Уничтожение корабля рф "сергей котов": ранены по меньшей мере 27 оккупантов - ГУР

Уничтожение корабля рф "сергей котов": ранены по меньшей мере 27 оккупантов - ГУР

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 09:05  •  13616 просмотра

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По уточненным данным украинской разведки, по меньшей мере 27 оккупантов с корабля рф "сергей котов" были ранены и еще 7 погибли во время атаки на него вблизи Керченского пролива.

В результате атаки на российский патрульный корабль "сергей котов" 5 марта, по уточненной информации по меньшей мере 27 членов экипажа получили ранения, еще семь моряков погибли, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

По уточненной информации, по меньшей мере 27 членов экипажа уничтоженного вблизи Керченского пролива российского корабля "сергей котов" получили ранения различной степени тяжести

- говорится в сообщении ГУР.

По данным украинской разведки, безвозвратные потери среди личного состава вражеского судна, по предварительным данным -  7 моряков.

Информация уточняется, указали в ГУР. 

Дополнение

В ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО Украины в сотрудничестве с ВМС ВСУ поразило морскими дронами "Magura V5" патрульный корабль черноморского флота рф "сергей котов" неподалеку от Керченского пролива. Как сообщили в ГУР, корабль получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

Во время атаки на вражеский корабль "Сергей Котов" мог быть уничтожен еще один вертолет рф. В целом у россиян потери в результате подтопления судна "достаточно серьезные".  

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Знищення корабля рф "сергій котов": поранено щонайменше 27 окупантів - ГУР
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Уничтожение корабля рф "сергей котов": ранены по меньшей мере 27 оккупантов - ГУР

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