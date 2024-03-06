Уничтожение корабля рф "сергей котов": ранены по меньшей мере 27 оккупантов - ГУР
Киев • УНН
По уточненным данным украинской разведки, по меньшей мере 27 оккупантов с корабля рф "сергей котов" были ранены и еще 7 погибли во время атаки на него вблизи Керченского пролива.
В результате атаки на российский патрульный корабль "сергей котов" 5 марта, по уточненной информации по меньшей мере 27 членов экипажа получили ранения, еще семь моряков погибли, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет УНН.
По уточненной информации, по меньшей мере 27 членов экипажа уничтоженного вблизи Керченского пролива российского корабля "сергей котов" получили ранения различной степени тяжести
По данным украинской разведки, безвозвратные потери среди личного состава вражеского судна, по предварительным данным - 7 моряков.
Информация уточняется, указали в ГУР.
Дополнение
В ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО Украины в сотрудничестве с ВМС ВСУ поразило морскими дронами "Magura V5" патрульный корабль черноморского флота рф "сергей котов" неподалеку от Керченского пролива. Как сообщили в ГУР, корабль получил повреждения кормы, правого и левого бортов.
Во время атаки на вражеский корабль "Сергей Котов" мог быть уничтожен еще один вертолет рф. В целом у россиян потери в результате подтопления судна "достаточно серьезные".
Уничтожение корабля рф "сергей котов": ранены по меньшей мере 27 оккупантов - ГУР
По уточненным данным украинской разведки, по меньшей мере 27 оккупантов с корабля рф "сергей котов" были ранены и еще 7 погибли во время атаки на него вблизи Керченского пролива.
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