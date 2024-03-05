Черное море стало опасным для россии: в Минобороны Британии отреагировали на уничтожение корабля "Сергей Котов"

После уничтожения украинскими войсками российского патрульного корабля "Сергей Котов" в Министерстве обороны Великобритании заявили, что Черное море становится опасным для россии. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление министра обороны Великобритании Гранта Шаппса в Х.

Детали

Комментируя атаку на корабль, Шаппс отметил, что Черное море больше "не является безопасным для флота путина", что до недавнего времени "казалось невозможным".

Теперь, когда Запад поддержал Украину, это не вызывает сомнений. Если мы дадим им то, что им нужно, храбрость и мастерство украинских Вооруженных Сил могут разблокировать победы, которые когда-то считались невозможными - подчеркнул британский министр.

Дополнение

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что в результате атаки на российский корабль "Сергей Котов", по предварительным данным, потери среди экипажа российских оккупантов составили 7 погибших и 6 раненых.

Напомним,

В ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО Украины в сотрудничестве с ВМС ВСУ поразило морскими дронами "Magura V5" патрульный корабль черноморского флота рф "Сергей Котов" неподалеку от Керченского пролива.

Как сообщили в ГУР, корабль получил повреждения кормы, правого и левого бортов.