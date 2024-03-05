Чорне море стало небезпечним для рф: у Міноборони Британії відреагували на знищення корабля "сергій котов"
Київ • УНН
Міністерство оборони Великобританії заявило, що Чорне море стає небезпечним для росії після того, як українські війська знищили російський сторожовий корабель "сергій котов".
Після знищення українськими військами російського патрульного корабля "сергій котов" у Міністерстві оборони Британії заявили, що Чорне море стає небезпечним для росії. Про це пише УНН з посиланням на заяву міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса в Х.
Деталі
Коментуючи атаку на корабель, Шаппс зазначив, що Чорне море більше "не є безпечним для флоту Путіна", що донедавна "здавалося неможливим".
Тепер, коли Захід підтримав Україну, це не викликає сумнівів. Якщо ми дамо їм те, що їм потрібно, хоробрість і майстерність українських Збройних Сил можуть розблокувати перемоги, які колись вважалися неможливими
Доповнення
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що внаслідок атаки на російський корабель "Сергей Котов", за попередніми даними, втрати серед екіпажу російських окупантів становили 7 загиблих та 6 поранених.
Нагадаємо
У ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО України у співпраці з ВМС ЗСУ вразив морськими дронами "Magura V5" патрульний корабель чорноморського флоту рф "Сєргєй Котов" неподалік від Керченської протоки.
Як повідомили у ГУР, корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.