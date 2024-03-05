Знищення корабля рф "сергій котов": у ГУР сказали, скільки моряків втратила росія
Київ • УНН
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що внаслідок атаки на російський корабель "сергій котов", за попередніми даними, втрати серед екіпажу російських окупантів становили 7 загиблих та 6 поранених.
Внаслідок атаки на російський патрульний корабель "сергій котов", за попередніми даними втрати серед екіпажу російських окупантів сягнули 7 безповоротних та 6 санітарних, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, пише УНН.
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"ГУР МО України інформує - за попередніми даними, внаслідок атаки на патрульний корабель "сєрґєй котов", що призвела до знищення судна, втрати серед екіпажу російських окупантів склали: 7 - безповоротних; 6 - санітарних. 52-х членів екіпажу, які перебували на кораблі, ворогу, ймовірно, вдалось евакуювати", - повідомили у ГУР у Telegram.
У ГУР зауважили, що "схоже, що врятованих і ошелешених моряків "сєрґєя котова" через втрату судна "матроситимуть" російські спецслужби".
Доповнення
У ніч з 4 на 5 березня спецпідрозділ ГУР МО України у співпраці з ВМС ЗСУ вразив морськими дронами "Magura V5" патрульний корабель чорноморського флоту рф "сєрґєй котов" неподалік від Керченської протоки. Як повідомили у ГУР, корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.
Під час атаки на ворожий корабель "сєрґєй котов" міг бути знищений ще один вертоліт рф. Загалом у росіян втрати внаслідок підтоплення судна "досить серйозні".