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Уничтожение корабля рф "Сергей котов": в ГУР сказали, сколько моряков потеряла россия

Уничтожение корабля рф "Сергей котов": в ГУР сказали, сколько моряков потеряла россия

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 13:15  •  12218 просмотра

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что в результате атаки на российский корабль "Сергей Котов", по предварительным данным, потери среди экипажа российских оккупантов составили 7 погибших и 6 раненых.

В результате атаки на российский патрульный корабль "Сергей Котов", по предварительным данным потери среди экипажа российских оккупантов достигли 7 безвозвратных и 6 санитарных, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

"ГУР МО Украины информирует - по предварительным данным, в результате атаки на патрульный корабль "Сергей Котов", которая привела к уничтожению судна, потери среди экипажа российских оккупантов составили: 7 - безвозвратных; 6 - санитарных. 52-х членов экипажа, которые находились на корабле, врагу, вероятно, удалось эвакуировать", - сообщили в ГУР в Telegram.

В ГУР отметили, что "похоже, что спасенных и ошарашенных моряков "Сергея Котова" из-за потери судна будут "матросить" российские спецслужбы".

Дополнение

В ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО Украины в сотрудничестве с ВМС ВСУ поразило морскими дронами "Magura V5" патрульный корабль черноморского флота рф "Сергей Котов" неподалеку от Керченского пролива. Как сообщили в ГУР, корабль получил повреждения кормы, правого и левого бортов.

Во время атаки на вражеский корабль "Сергей Котов" мог быть уничтожен еще один вертолет рф. В целом у россиян потери в результате подтопления судна "достаточно серьезные".  

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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Уничтожение корабля рф "Сергей котов": в ГУР сказали, сколько моряков потеряла россия

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