У Скадовську пролунав вибух - ЗМІ
Київ • УНН
У тимчасово окупованому Скадовську вранці 8 березня пролунав вибух, про що повідомили місцеві жителі.
У тимчасово окупованому Скадовську було чутно вибух. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на місцевих жителів, передає УНН.
Деталі
Про звук вибуху повідомили 8 березня, близько 11 години ранку.
Поки що офіційна окупаційна так звана "влада" Криму не коментувала повідомлення про вибухи.
Доповнення
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